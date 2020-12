Alegeri parlamentare 2020. Harta prezentei la vot pana la ora 11.00. Judetele din sudul tarii, in topul prezentei la urne

Cea mai mare prezenta la vot in primele patru ore ale alegerilor parlamentare a fost inregistrata in judetele Mehedinti (10,98 ), Olt (10,48) si Teleorman (10,44).La polul opus se afla judetele Bistrita-Nasaud (5,73), Vaslui (5,75) si Suceava (5,86).In Bucuresti, pana la ora 11.00 a fost inregistrata o prezenta de 7,5 la suta.La alegerile parlamentare din 2016, cea mai mare prezenta a fost in judetele: Olt (47,16 la suta), Teleorman (46,3 la suta) si Dolj (45,06 la suta). Cea mai slaba prezenta a fost inregistrata la alegerile parlamentare din 2016 in Maramures (31,62 la suta), Vaslui (32,9 la suta) si Iasi (34,41 la suta).La alegerile parlamentare din 2016, prezenta la vot la inchiderea urnelor a fost 39,49%.Prezenta la vot la alegerile prezidentiale din 2019 a fost 47,66% in primul tur, iar la localele de anul acesta a fost 46%.