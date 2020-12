Alegeri parlamentare 2020. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan: "Ii indemn pe romani sa voteze cu capul"

"Am votat pentru dezvoltare, am votat pentru dezvoltarea Romaniei si a Bucurestiului. Romania si Bucurestiul au oportunitatea extraordinara prin acesti 80 de miliarde bani europeni care vin. Am votat pentru colaborare si pragmatism, pentru ca pentru Bucuresti e foarte important sa existe colaborare cu autoritatile centrale, si pentru Romania in general urmeaza patru ani fara alegeri si e important ca autoritatile centrale sa fie capabile sa aiba un dialog cu autoritatile locale pentru ca proiecte importante sa fie realizate in Romania. Am votat pentru justitie si pentru parcursul european al Romaniei si implicit impotriva celor care au periclitat aceasta directie", a declarat primarul Capitalei.Primarul ii indemana pe romani sa vina la vot pentru ca este vorba despre viata lor in urmatorii patru ani. "Ii indemn pe romani sa vina la vot, pentru ca e vorba de viata lor in urmatorii patru ani. Si chiar daca noi suntem un popor latin si implicit emotional, ii indemn sa voteze cu capul, ii indemn sa aiba in minte ce s-a intamplat in Romania in ultimii patru ani si sa se gandeasca care este cea mai buna formula de guvernare a Romaniei pentru urmatorii patru ani. Decidem acum pentru patru ani".Citeste si: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Romanii isi aleg astazi senatorii si deputatii pentru urmatorii patru ani. Sectiile de vot s-au deschis la ora 7.00