Alegeri parlamentare 2020. Primarul Iasiului, Mihai Chirica: "Votul meu vine sa sprijine cu adevarat statul de drept din Romania"

Primarul Chirica a votat in cursul diminetii de duminica la una din sectiile de votare amplasate in Liceul de Arta "Octav Bancila" din Iasi."Am votat in primul rand ca sa-mi exprim un drept pentru care au murit tinerii in 1989, tineri carora li s-a furat Revolutia. A venit timpul sa facem in sfarsit dreptate in aceasta tara. Votul meu vine sa sprijine cu adevarat statul de drept din Romania, iar resursele statului nostru sa se duca acolo unde este nevoie, spre un trai mai bun, ca astfel toti romanii sa se simta bine acasa la ei. De aceea doresc succes celor care au inceput dezvoltarea Romaniei (...) si astept iesenii sa iasa la vot", a spus primarul Mihai Chirica.Citeste si: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Romanii isi aleg astazi senatorii si deputatii pentru urmatorii patru ani. Sectiile de vot s-au deschis la ora 7.00