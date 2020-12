Alegeri parlamentare 2020. Primarul Radu Mihaiu (USR): "Am votat pentru a avea o majoritate parlamentara care sa sprijine proiectele importante din Sectorul 2"

"Am votat in siguranta, cu toate masurile de preventie respectate. Am votat pentru a avea o majoritate parlamentara care sa sprijine proiectele importante din Sectorul 2: curatenia, spatiile verzi, centrale de incalzire de cartier, mobilitate urbana de secol 21, cresterea standardului de trai, cresterea prosperitatii.Am votat cu incredere si speranta. Am votat pentru oameni destepti, muncitori si corecti. Va astept pe toti la vot - meritam sa fim condusi de astfel de oameni!", a scris primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, duminica, pe Facebook