Alegeri parlamentare 2020. Primele concluzii Expert Forum: Probleme cu utilizarea urnei speciale si cu mastile de protectie

La aceasta se adauga neintelegerea legislatiei electorale din perspectiva faptului ca alegatorii trebuie sa voteze in circumscriptia unde sunt arondati cu domiciliul sau resedinta si mai multe sesizari legate de membri ai comisiilor electorale sau alti participanti la procesul electoral care nu purtau corespunzator masca de protectie."Din apelurile primite in preziua alegerilor parlamentare (5 decembrie 2020) rezulta ca unii alegatori au avut dificultati in a solicita urna speciala in conditiile pentru persoanele izolare sau carantinate. Pe de o parte, alegatorii din mai multe localitati ne-au sesizat ca nu au primit confirmari din partea birourilor electorale de circumscriptie daca vor putea vota duminica cu urna speciala, iar unii au avut dificultati in a contacta birourile electorale judetene sambata pentru a obtine informatii suplimentare.In acest context, deciziile Biroului Electoral Central privind acest fel de solicitari ar fi trebuit sa fie mai specifice cu privire la confirmarea inscrierii. Mai mult, dat fiind faptul ca aceasta procedura a fost publicata cu scurt timp inainte de alegeri, nu este surprinzator ca alegatorii afectati de virusul COVID-19 nu au luat cunostinta despre ea in mod corespunzator", se arata in comunicatul Expert Forum.Legat de votul prin corespondenta, ONG-ul considera ca declaratiile publice ale unor lideri politici si unele comentarii care au circulat in mass-media ridica suspiciuni - care pot parea nefondate - asupra integritatii organizarii procesului."Tinand cont de contextul pandemic si de statisticile similare de la alegerile prezidentiale din 2019, respectiv parlamentare din 2016, motivele pentru care plicurile nu s-au intors nu sunt complet cunoscute la acest moment.Asadar, AEP si Posta Romana trebuie sa prezinte cat mai curand statistici referitoare la cate plicuri au ajuns la alegatori, cate s-au intors in tara sau au fost inregistrate la ambasade, precum si cate vor ajunge dupa termenul limita. In acest context, facem si un apel pentru pastrarea unui ton civilizat, bazat pe argumente si dovezi, pentru a nu afecta in mod nejustificat increderea in procesul electoral," conchide sursa citata.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta redusa la vot, comparativ cu 2016, si scade in continuare diferenta. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare