Rezultate partiale Dolj: PSD a castigat alegerile, urmat de PNL si USR-PLUS

La Senat, PSD a obtinut in Dolj 45,86% din voturile valabil exprimate, PNL - 24,67%, Alianta USR-PLUS - 11,17%, PMP - 5,24% si Alianta pentru Unitatea Romanilor (AUR) - 5,17%.La Camera Deputatilor, PSD a obtinut 45,38%, PNL - 24.23%, Alianta USR - PLUS - 11,18%, Alianta pentru Unitatea Romanilor (AUR) - 5,04%, iar PMP era la limita pragului electoral cu 4,97%.Celelalte partide nu au depasit pragul electoral de 5%.In Dolj, prezenta la urne la alegerile parlamentare de duminica a fost de 36,82 %.Pe listele permanente sunt inscrisi 565.981 de alegatori si au votat 208.432 de persoane din care 181.678 au fost votanti pe listele permanente, 22.761 au votat pe listele suplimentare, iar 3.993 au votat cu urna mobila.Pe categorii de varsta, cei mai multi votanti au intre 45 si 64 de ani (39,88%). Pe medii de rezidenta, cei mai multi votanti au fost din mediul rural - 53,08%.In urma cu patru ani, PSD a castigat alegerile parlamentare in judetul Dolj cu peste 60% din voturile valabil exprimate, atat la Senat, cat si Camera Deputatilor, PNL a obtinut atunci 17,39% la Camera Deputatilor si 17,80% la Senat, iar USR a obtinut 5,25% la Camera Deputatilor si 5,37% la Senat. In Dolj, prezenta la vot a fost la alegerile parlamentare din decembrie 2016 a fost de 45,06%, numarul votantilor din mediul urban fiind apropiat de cel al votantilor din mediul rural. Cei mai multi au avut varsta cuprinsa intre 45 si 65 de ani, urmati de cei cu varsta de peste 65 de ani.