Alegeri parlamentare 2020. Lider PNL, Robert Sighiartau: "Am votat pentru recladirea Romaniei"

"Am votat astazi cu gandul la tineri, pentru ca avem datoria de a lasa mostenire o tara mai libera, mai puternica si mai dezvoltata decat am primit-o noi de la parintii nostri. Am votat pentru un sistem de sanatate puternic, pentru scoli moderne, pentru autostrazi care sa lege toate provinciile istorice romanesti, pentru stat de drept si pentru o Romanie puternica in lume.Am votat pentru recladirea Romaniei, iar acest lucru se poate intampla daca vom avea politicieni care vor sti sa atraga banii europeni si, mai ales, daca vor sti sa ii foloseasca pentru binele tuturor. Veniti la vot ! E un vot sigur!", a scris Sighiartau, pe Facebook Citeste si: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Romanii isi aleg astazi senatorii si deputatii pentru urmatorii patru ani. Sectiile de vot s-au deschis la ora 7.00