Alegeri parlamentare 2020. S-au deschis sectiile de votare in vestul SUA si Canadei

Potrivit unui comunicat transmis, la aceasta ora, prima zi a votarii in strainatate s-a incheiat in 19 sectii din Noua Zeelanda, Australia, Republica Coreea, Japonia, China, Filipine, Malaezia, Republica Singapore, Republica Indonezia, Regatul Thailandei, Vietnam si Kazahstan.Prima zi a votarii continua in 729 de sectii.MAE reaminteste ca romanii cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot vota la alegerile parlamentare la oricare dintre cele 748 de sectii organizate in strainatate, sambata si duminica.Sectiile de votare sunt deschise intre orele 7,00 si 21,00 (ore locale), cu posibilitatea prelungirii programului pana cel mult la ora 23,59 in cazurile in care mai exista alegatori care la ora 21,00 se afla la sediul sectiei sau se afla la rand in afara acestuia, pentru a intra in localul de vot