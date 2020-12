Alegeri parlamentare 2020. S-au inchis si ultimele sectii de votare din strainatate

Romanii din afara tarii au avut la dispozitie doua zile pentru a vota la acest scrutin. Dupa inchiderea urnelor in tara duminica la ora 21.00, in diaspora votul a continuat. Procesul electoral in strainatate s-a desfasurat pe parcursul a 59 ore, in functie de diferentele de fus orar.In total in afara tarii au votat 265.490 de alegatori. Cea mai mare prezenta la vot in diaspora s-a inregistrat in Italia (48.387 de alegatori), Republica Moldova (37.632), Spania (33.576), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (31.507), Germania (30.493) si Franta (11.695), conform platformei online a Biroului Electoral Central.Pentru alegerile parlamentare, in strainatate au fost organizate 748 de sectii de votare si, de asemenea, s-a putut vota prin corespondenta. Cele mai multe sectii au fost in Spania (140), Italia (137), Germania (61), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (50), Franta (47, plus una la Monaco), Statele Unite (36), Republica Moldova (30), Belgia (19), Austria (17), Irlanda (16) Olanda (15), Grecia (11), Danemarca (10).Citeste si: