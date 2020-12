Alegeri Parlamentare 2020. Serban Nicolae, la iesirea de la vot: "Pentru ca este perioada sarbatorilor, le transmit romanilor versurile unui colind: O, brad frumos, cu cetina tot verde"

"Am votat astazi pentru o Romanie a noastra, pentru credinta si traditii, pentru paduri si resurse naturale, pentru o tara suverana si nu o colonie!Am votat pentru familie, locuri de munca acasa, si pentru un Craciun normal, nu online, impus de altii, cu cei dragi alaturi, adunati in jurul bradului.Am acordat votul meu cu gandul la o Romanie Sanatoasa!Doar impreuna, vindecam Romania!Asa sa ne ajute Dumnezeu!" a declarat Danut Pop, presedintele Partidului Ecologist Roman.La iesirea din sectie, Serban Nicolae a declarat:"Am votat cu credinta ca au ramas inca destui patrioti, oameni care iubesc Romania si poporul roman! As vrea ca, in conditii de siguranta, romanii sa mearga la vot , pentru ca nu vom mai avea alegeri decat peste patru ani.""Pentru ca este perioada sarbatorilor, le transmit romanilor versurile unui colind: O, brad frumos, cu cetina tot verde, Tu esti copacul credincios, ce frunza nu si-o pierde", a incheiat declaratia, candidatul PER CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta redusa la vot, comparativ cu 2016. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare