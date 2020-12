Alegeri parlamentare 2020. Rezultate la 96,43% dintre sectiile de votare numarate: Senat - PSD: 30,13%, PNL: 25,58%; Camera - PSD: 29,69%, PNL: 25,18%

Astfel, dupa centralizarea proceselor-verbale din 96,43% dintre sectiile de votare, PSD a castigat alegerile parlamentare cu 30,13% dintre voturile exprimate pentru Senat si 29,69% pentru Camera Deputatilor, urmat de PNL , care a obtinut 25,58% la Senat si 25,18% la Camera Deputatilor.Pe locul al treilea se situeaza Alianta USR PLUS, care a obtinut 15,24% din voturi la Senat si 14,75% la Camera Deputatilor.Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) are 8,77% din voturi la Senat si 8,69% la Camera Deputatilor iar UDMR a obtinut 6,13% la Senat si 5,98% la Camera Deputatilor.Potrivit datelor dupa centralizarea proceselor-verbale din 96,43% dintre sectiile de votare, PMP si Pro Romania nu ating pragul de 5% pentru a intra in Parlament.Pana luni, la ora 21,00, au fost centralizate la nivelul birourilor electorale de circumscriptie judeteana procesele-verbale din 18.855 sectii de votare, reprezentand 96,43% din totalul de 19.553 de sectii de votare.Conform datelor centralizate, numarul voturilor valabil exprimate este de 5.635.801, prezenta la vot fiind de 30,51% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente.Situatia voturilor exprimate pentru primii 10 competitori electorali este urmatoarea:Camera Deputatilor:* PSD - (1.673.265 voturi) - 29,69%* PNL - (1.418.961 voturi) - 25,18%* USR PLUS - (831.192 voturi) - 14,75%* AUR - (489.562 voturi) - 8,69%* UDMR - (336.976 voturi) - 5,98%* PMP - (263.688 voturi) - 4,68%* Pro Romania - (235.209 voturi) - 4,17% PER - (62.185 voturi) - 1,10%* PPU-SL - (58.227) - 1,03% PRM - (32.155 voturi) - 0,57%Senat:* PSD - (1.699.842 voturi) - 30,13%* PNL - (1.443.357 voturi) - 25,58%* USR PLUS - (859.593 voturi) - 15,24%* AUR - (495.037 voturi) - 8,77%* UDMR - (346.112 voturi) - 6,13%* PMP - (271.249 voturi) - 4,81%* Pro Romania - (238.021 voturi) - 4,22%* PER - (74.766 voturi) - 1,33%* PPU-SL - (69.211) - 1,23%* PRM - (37.566 voturi) - 0,67%.