Alegeri Parlamentare 2020. Un barbat a incercat sa voteze, desi avea interzis acest drept de instanta

"A mai fost semnalat un incident la o sectie de votare din Tureac; un barbat a sesizat prin 112 faptul ca nu i se permite sa voteze. In urma verificarilor efectuate de catre politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului, acesta a fost identificat ca fiind in varsta de 63 de ani, din Tureac, si s-a stabilit faptul ca avea interzisa exercitarea drepturilor electorale, masura fiind dispusa de catre instanta", se precizeaza in comunicat.Barbatul a fost sanctionat cu avertisment scris, in conformitate cu OUG 34/2008, pentru alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta redusa la vot, comparativ cu 2016. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare