Alegeri parlamentare 2020. Topul judetelor in care s-a votat cu urna mobila. Clujul conduce detasat

In topul judetelor in care s-a votat cu urna mobila pana la ora 10.45 se afla Clujul, unde au votat in afara sectiei de votare peste 550 de alegatori.Topul este completat de Mures, unde au votat cu urna mobila, pana la 10.45, 244 de alegatori. In Alba au votat 229 de alegatori cu urna mobila, iar in Bucuresti - 223.In Ilfov si Ialomita au votat 8, respectiv 9 alegatori cu urna mobila pana la 10.45.