Alegeri parlamentare 2020. Zeci de pacienti din unitatile medicale din Capitala au solicitat urna mobila

Comandantul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", Florentina Ionita-Radu, a afirmat ca au cerut sa voteze cu urna mobila 30 de pacienti de la unitatea medicala si sase pacienti de la unitatea ROL 2.Potrivit managerului Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, 12 pacienti internati in unitatea medicala au cerut sa voteze cu urna mobila.Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, medicul Bogdan Oprita, a declarat ca 27 de pacienti au solicitat urna mobila.Se voteaza cu urna mobila si la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, unde au fost facute 32 de solicitari in acest sens.Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului "Elias", Silvius Negoita, 8 pacienti internati in unitatea medicala au solicitat sa voteze cu urna mobila.La Spitalul "Dr. Victor Babes" au fost facute in jur de 100 de solicitari pentru votul cu urna mobila.