Alegerile parlamentare din Romania, in presa straina: Absenteism record cauzat de pandemie si "rezultate surprinzatoare"

TVE noteaza: "Stanga romana este surpriza in alegerile generale si contesta victoria Centru-dreapta". Televiziunea nationala spaniola subliniaza ca, inainte de incheierea numararii voturilor, opozitia socialista PSD conduce PNL , de centru-dreapta, care a pornit ca favorit in alegeri, si ca formatiunea nationalista AUR, debutanta anul acesta, care se caracterizeaza drept aparatoare a suveraniei Romaniei, este marea surpriza."Chiar daca va fi confirmata victoria PSD, este putin probabil ca social-democratii sa poata forma Guvernul", mai scriu spaniolii.Ei subliniaza ca presedintele, care in ciuda obligatiei constitutionale de a ramane neutru a facut campanie pentru PNL, se pronunta in favoarea unei coalitii PNL - USR PLUS.Cu circa 32%, a fost inregistrat un record negativ al prezentei la vot in istoria alegerilor din Romania postcomunista. Anterior, recordul negativ a fost inregistrat la alegerile parlamentare din urma cu patru ani, cand 60,5% dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat la urne.TVE scrie ca aceasta participare slaba a fost cauzata, in parte, de pandemie, si ca de ea au beneficiat social-democratii, care au avut bune rezultate in zonele din sud si sud-estul tarii, unde a fost cea mai mare prezenta la vot.PNL, care a ajuns la putere in noiembrie 2019, dupa ce PSD a fost inlaturat prin motiune de cenzura, "pare ca a platit" pentru felul in care a gestionat criza sanitara.BBC noteaza: "Opozitia din Romania are un avans redus in urma alegerilor"."Este putin probabil ca social-democratii sa preia conducerea, avand in vedere ca partidul prim-ministrului Ludovic Orban are mai multi potentiali aliati. Mai multe formatiuni mici vor influenta balanta puterii, ce pare sa favorizeze o coalitie condusa de liberali".Si britanicii vorbesc despre absenteismul la vot, despre intrarea in Parlament a partidului extremist Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) si vad posibile doua coalitii: PNL-USR PLUS si PNL- UDMR Analistul Nick Thorpe spune ca rezultatul este dezamagitor pentru Orban si liberali, dar poate fi suficient pentru a ramane la putere.Despre prezenta redusa la alegerile la care au fost inregistrati 7.000 de candidati pentru 136 de locuri la Senat si 329 la Camera Deputatilor si despre scorul strans intre social-democrati si liberali scrie si La Repubblica.New York Times titreaza: "Liderul Romaniei este testat prin alegeri stranse". Prim-ministrul Ludovic Orban "trebuie sa isi mentina alianta cu un partid mai mic pentru a ramane la putere, dupa o surprinzator de stransa cursa".Si jurnalistii americani scriu ca romanii au participat in numar mic la vot. "Partidul lui Orban se asteapta ca o alianta cu o formatiune mai mica sa il mentina la putere. Orban a promis ca va continua eforturile pentru modernizarea tarii, unul dintre cele mai sarace state membre UE, in timp ce va mentine Romania pe calea pro-europeana. Dar un rezultat puternic pentru Partidul Social Democrat, care a fost acuzat de mai multe scandaluri politice in ultimii ani, si venirea in Parlament a unui partid nationalist au inrautatit starea multor romani. Ei au sperat pentru un semn clar ca tara lasa in urma trecutul".Jurnalistii americani au precizat ca era putin probabil ca alegerile vor rezulta cu o majoritate puternica pentru un singur partid. Ei vorbesc de asemenea despre o coalitie intre partidele de centru-dreapta."Pentru un timp, parea ca Romania urmeaza calea Poloniei si Ungariei si ca urma o forma mai neliberala de democratie. Dar in 2019, liderul social-democratilor, Liviu Dragnea , a fost inchis pentru abuz in serviciu si Guvernul a fost inlaturat dupa un vot de neincredere, in octombrie anul trecut", mai scrie New York Times.In plus, este subliniat ca PNL a fost criticat anul acesta pentru modul in care a gestionat epidemia de Covid-19 din tara.Romania a avut, in ultimii cinci ani, cinci guverne.Citeste si: Dan Barna: Niciodata absenteismul nu da solutii. Prezenta redusa duce la rezultate ciudate