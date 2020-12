Cum a castigat AUR alegerile intr-o comuna condusa de 12 ani de un primar PNL: Nici macar nu le-am simtit prezenta

La Lenauheim, AUR a invins PNL la o diferenta de opt voturi, iar primarul Ilie Suciu inca se chinuie sa gaseasca explicatii. "Nu am nicio explicatie. O singura data cred ca au impartit ceva flyere in posta. Nu au avut adunari, nu s-au intalnit, nu au avut vreo campanie macar sa le simtim prezenta. Nici pe Facebook nu am bagat in seama. Unde vedeam AUR treceam mai departe", a declarat primarul Ilie Suciu pentru "Adevarul" Potrivit primarului, o parte din campania AUR de la Lenauheim s-ar fi facut la birtul din sat. "Foarte mult au avut de castigat de pe Facebook. Au extras din tot ce a fost pandemie, inchideri de biserici, piete. Au marjat pe acele informatii si le-au sustinut. Cred ca acolo au reusit. Nu il putem compara cu PRM -ul. E ceva nou. Vine si spune fara nicio jena. Face galagie. Nu am crescut mult de 30 de ani. Ne intoarcem inapoi, la un discurs populist la maxim. Din orice facem o chestie negativa", a mai declarat edilul pentru sursa citata.Primarul din Lenauheim s-a declarat surprins de faptul ca alegatorii AUR si-au votat favoritii foarte hotarati, votand formatiunea atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor, fara sa greseasca chenarul in care trebuie pusa stampila. "Mi-au venit de la Bulgarus cu 114 voturi. Au fost 114 voturi la Camera Deputatilor, 114 la Senat. Le-au facut ceva. Oamenii au fost invatati. Clar. Nu a gresit unul. La fiecare partid mai sunt diferente intre Camera Deputatilor si Senat. Nu poate sa fie pe muchie. Au fost invatati cum sa voteze. Adica votezi si pe un buletin si pe celalalt. Au fost invatati si pesemne ca au fost si instruiti. La Grabat a fost diferenta de doua voturi. Foarte strans. Acolo trebuie scoala, nu merge altfel", a mai declarat primarul din Lenauheim.Primarul din Lenauheim sustine ca din cei peste 5.000 de alegatori inscrisi pe liste s-au prezentat la urne doar 960, de vina pentru absenteism fiind politicienii. "Aici suntem toti de vina. Cel care vine la televizor nu are ce sa ofere. E acelasi discurs, unii contra celorlalti. Nu reusim sa ne intelegem, sa trecem mai departe chiar daca am fost adversari in campanie electorala. In primul rand clasa politica e de vina", a mai declarat primarul Ilie Suciu pentru "Adevarul".