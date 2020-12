Romanii care au protestat masiv in strada in ultimii ani: "Absenteismul din 6 decembrie este o catastrofa civica"

Ziare.com i-a intrebat pe cei implicati in ultimii ani in miscarile civice despre cum vad rezultatul alegerilor si faptul ca PSD e in topul preferintelor, dar si despre absenteismul la parlamentare pe care nu il banuia nimeni ca se va manifesta la o asemenea scara.Lucrurile stau cum le vedem cu totii: doi romani din trei nu au votat, un partid neolegionar a intrat in Parlament cu procente marisoare. Daca vom avea un guvern pro-european, daca extremismul nu va ajunge sa guverneze, atunci vom evita in extremis catastrofa politica. Insa ceea ce s-a produs deja este catastrofa civica - fiindca asta este pentru mine absenteismul. Sigur, cauzele acestei catastrofe civice sunt multe, le cam stim cu totii, e inutil sa le insir aici. Cert e ca ea s-a produs - si, daca partidele nu vor reusi sa recastige cetatenii, va avea efecte dezastruoase pentru destinul european al Romaniei.O natiune e o comunitate de memorie si sentiment, spune Max Weber; o natiune care nu voteaza nu mai e o natiune - fiindca patrimoniul ei de memorie si de sentiment nu mai reuseste, in mod evident, sa activeze o comunitate. USR -PLUS si PNL , care si-au asumat modernizarea europeana a Romaniei, pierd cel mai mult in acest scenariu: misiunea lor depinde in mod esential de transferul prezentei civice in prezenta electorala. Cand o parte insemnata din oamenii care au strigat sute de zile in strada "Romania e Europa" nu mai gasesc ratiuni suficiente pentru a vota partidele pro-europene, e un semnal major de alarma. Cele doua partide mari pro-UE si pro-reforme trebuie sa o rezolve pana la alegerile din 2024 - altfel, catastrofa civica de azi va deveni o catastrofa politica absolut inevitabila. (Cat despre civismul strazii - n-am nici o indoiala ca e tot acolo. Nu el s-a defectat - ci mecanismul de preluare a energiei civice de catre vehiculele politice.Pe fondul unui absenteism similar celui din 2016, este evident ca PSD a iesit din nou pe primul loc. Electoratul lor a iesit, nu neaparat in numar mare, dar indeajuns incat sa ii proiecteze pe primul loc. Oricum, scorul PSD de la aceste alegeri nu va fi suficient pentru a conduce legislativul sau executivul atat timp cat va exista o alianta puternica de centru-dreapta. Absenteismul zdrobitor de anul acesta nu poate fi explicat decat de dezamagirea majoritatii populatiei cu privire la partide. PNL (sa vedem doar cazul Recorder cu Apele Romane) a aratat ca are aceleasi practici precum PSD, iar USR face miscari stangace, lucru care e taxat de electoral. USR nu mai este un partid nou si ei uita destul de des acest lucru. La asta se adauga si multe scandaluri USR in filialele din tara si Diaspora care au demobilizat electoratul, deoarece dau senzatia de instabilitate. Toate partidele politice au avut in centrul preocuparilor lor castigarea alegerilor si au uitat de conectarea cu cetatenii, de nevoile lor, au omis sa vorbeasca pe intelesul lor.In general, toate partidele au considerat ca au votul asigurat din partea votantilor lor, considerand mai degraba ca cetatenii au o obligatie fata de ele, decat invers. Insa, cetatenii, mai ales, cei care au iesit la proteste in ultimii ani, care s-au interesat de viata politica sunt critici, pretentiosi in sensul bun si nu mai accepta derapaje.Miscarea civica din ultimii, incepand cu Rosia Montana si continuand cu Colectiv, Oug 13, a fost in mare partea reactiva la acele evenimente. Nu a avut un lider anume, ci doar cateva ONG-uri si o mana de oameni care a tinut viu focul protestelor. Am avut mici victorii de parcurs, iar de fiecare data ne-am retras in bulele noastra cu constiinta linistita ca ne-am facut datoria, dar multi dintre cei care au iesit la proteste nu s-au gandit sa faca un job din activismul civic. In Romania activismul civic a aparut ca reactie si a continuat sa fie facut de cativa oameni din necesitate. Ne-am depasit asteptarile la OUG 13 si acum ne dorim sa iesim in numar la fel de mare si sa reactionam la fel, insa e greu sa gasesti din nou combinatia de factori, inclusiv emotionali, care sa-i motiveze pe oameni sa iasa iar. Si asta pentru ca acesti oameni mai si obosesc, au familii, joburi si alte probleme. Sa fii mereu cu ochii pe cineva care ar trebui sa te protejeze devine obositor si te dezarmeaza pe termen lung. O data cu venirea Guvernului Orban, multi au si crezut ca vor incepe sa se rezolve o parte dintre problemele, iar in functii vor fi pusi oameni competenti, dar realitatea ne-a dezamagit din nou. Si este frustrant sa tot fii dezamagit.Desi ultimii ani au aratat resursele imense de oameni bine pregatiti si dispusi sa se implice in schimbare, odata ce sursa furiei noastre a disparut, ne-am reintors la vietile noastre, crezand ca ne-am facut datoria in mod suficient si ireversibil. Multi s-au reintors la vietile lor sau au plecat obositi sa mai lupte cu un stat inert care da senzatia la orice pas ca nu-i pasa de tine si ca trebuie sa lupti pentru fiecare drept al tau. O parte dintre noi am gasit energia sa ne impartim intre viata personala, joburile noastre si activism, am incercat sa construim, sa incepem sa suplinim un stat absent si nepasator.Uneori inima ne alearga mai iute decat mintea. Ne-am visat intr-un loc mai indepartat si acum suferim de contactul cu realitatea. Ma uit la noua harta politica imperfecta dar colorata a tarii si nu pot sa nu observ ca orasele care au generat miscari puternice de strada nu si-au pierdut memoria serilor infrigurate si asta e important. Cei ramasi in urma marilor centre urabane, a locurilor de munca din multinationale si a ultimele curente progresiste au votat in continuare cel mai bun bine care li s-a oferit, care li s-a potrivit. Cand vom intelege asta, ne vom da seama de ce nu prea functioneaza revolutiile pe repede inainte.Cat priveste absenteismul, o combinatie intre grija omului precaut pentru sanatate si campania virulenta impotriva vechii clase politice, care a putut usor aluneca in dezinteresul fata de orice act politic (oricum sunt toti la fel) deci inclusiv votul. Conflictul constant dintre USR si PNL a generat nemultumiri despre ambele partide, asa ca multi nehotarati au ales sa nu mai aleaga nimic.Civismul in Romania functioneaza din pacate doar pompieristic, inca nu am invatat ca democratia are nevoie de implicare constanta. Valul de extremism l-am simtit venind, iar el creste din autosuficienta bulei, care nu a intors deloc privirea spre ce se intampla in jur. Pericolele apar cand lasam garda jos. Noi tocmai am lasat-o.Lumea a fost tinuta intr-o tensiune toxica, din pacate, de catre partidele politice, care si-au obosit electorarul cu certuri, in loc sa vina cu propuneri concrete. Am facut un sondaj inainte de vot printre tinerii nostri, iar toti erau foarte iritati de agresivitatea si certurile dintre politicieni. Acum platim factura pentru asta.PSD a stiut sa difuzeze responsabilitatea catre elemente pe care le-a indepartat din prima linie a partidului: OUG 13 se contabilizeaza in carca lui Dragnea, Colectiv la Ponta si Oprea, de la proteste au trecut niste ani. Mai mult, a stiut si sa roteasca figurile de la conducerea partidului, sa izoleze unele care aratau urat de tot si sa mai dea si pe la PNL din ele. Aceasta miscare a fost unapentru PSD: negocierile si fratiile transpartinice au continuat sa se intareasca iar in plan public PSD a dat impresia ca se schimba iar PNL a incasat din cauza acceptarii si promovarii traseismului alta data blamat. Nu in ultimul rand, Romania este o tara cu rata mare de saracie extrema si cu discrepante uriase intre veniturile mari si cele mici iar perioada pe care o traim impune politicienilor sa dea dovada de responsabilitate, solidaritate, politici sociale si economice care sa ajute populatia; toate acestea sunt aspecte care tin mai degraba de stanga politica si nu s-au prea regasit in discursurile si rezultatele competitorilor care au pierdut un numar urias de copii ramasi in afara scolii printre raportarile de tablete si au speriat cu teme insuficient explicate ca asigurarile private de sanatate.Nevoia de sprijin si solidaritate este una perceputa la nivel national si care pune in comparatie ofertele si rezultatele tuturor partidelor politice si astfel se explica de ce la alegerile parlamentare impresia este ca PSD a castigat iar la cele europarlamentare ca nu a prea avut succes desi pe cifre este fix invers (putin peste 2 mil de voturi la europarlamentare 2019 vs putin peste 1.5 mil la parlamentare 2020). Si daca tot suntem la cifre, intre 2016 si 2020 PSD a pierdut ceva mai mult de 1.6 mil. de voturi asa ca este departe de a fi un castigator. Totodata, politica nu e doar despre numere si nici o rotatie de cadre nu va putea sterge amintirea si consecintele minciunilor, abuzurilor si jafului pe care PSD le-a organizat si sprijinit in ultimii 30 de ani in educatie, justitie, sanatate si administratie locala.Absenteismul. Se pot gasi multe explicatii pentru slaba participare la vot la aceste alegeri. Unele tin de pandemia de Covid: lipsa de incredere a unei parti din populatie in capacitatea de organizare sigura a procesului de vot, teama de infectare, procedurile electorale depasite si neadaptate, deciziile luate tarziu sau ineficient cum au fost imposibilitatea de mai vota pe liste speciale in alt judet sau birocratia din jurul votului prin urna mobila. Altele sunt legate de contractul social dintre partidele politice si cetateni, de deconectarea dintre ofertele si prestatiile primelor si asteptarile celor din urma. Nu in ultimul rand absenteismul este consecinta lipsei informarii, educatiei si politicilor publice referitoare la rolul si importanta Parlamentului. Absenteismul este responsabilitatea directa a tuturor politicienilor din forurile conducatoare ale statului si oglinda lipsei lor de viziune ca oameni de stat dar este si un esec dureros pentru societatea civila care, intre ultimele doua alegeri parlamentare (2016-2020), a fost nevoita sa actioneze reactiv (proteste, petitii, procese) mai mult decat constructiv (implicare in comunitate, derulare de proiecte) si nu si-a putut gasi resursele pentru a duce misiunea aceasta de educare si informare atat de departe pe cat stim ca e nevoie.La nivelul cifrelor USR-PLUS castiga prin comparatie cu alegerile parlamentare din 2016 si pierde foarte mult raportat la rezultatele de la alegerile europarlamentare din anul trecut. Castigul se datoreaza unor oameni extraordinari, multi dintre ei proveniti din societatea civila, care au putut mobiliza alegatorii in continuare si norocului ca, pentru o buna parte din electorat, alegerea s-a facut doar intre PNL si USR-PLUS. Pierderea insa este una foarte serioasa deoarece ea nu se reflecta doar in cifre ci in pierderea acelei aure de speranta si incredere pe care le-o oferise o buna parte a societatii si in pierderea multor oameni buni si capabili care nu s-au mai regasit in directia si viziunea impuse de actuala conducere a aliantei.Explicatia se gaseste in autosuficienta, in greseli majore de comunicare, in refuzul sau incapacitatea de a colabora si de a construi echipe, in impresia pe care o parte dintre cei aflati la varful aliantei au lasat-o de transformare in acelasi tip de politicieni ca ai celorlalte partide, doar cu costum mai slim fit. Viitorul va cere de la USR Plus nu doar sa-si gaseasca o viziune si sa invete sa colaboreze cu celelalte partide, nu doar sa castige incredere si sa nu dezamageasca ci sa fie pregatit sa gestioneze reactii la miscarile unui nou pol politic de orientare conservatoare format din o anumita aripa a PNL si din proaspat intratul in Parlament AUR. Ar fi bine ca USR Plus sa isi ia si lectiile necesare din faptul ca o parte dintre mesajele care au adus succesul AUR sunt mesaje rulate anterior in bulele USR-Plus: nevoia de politicieni noi, dezastrul celor vechi si responsabilitatea lor pentru coruptie si saracie, toate celelalte partide sunt "aceeasi mizerie" etcLa nivelul anului 2019, ultimul raport privind sustenabilitatea organizatiilor societatii civile arata ca doar 7% din populatie a fost implicata in vreun fel de activitate de voluntariat. La aceasta lipsa de exercitiu al implicarii (rezultat al aceleiasi carente de politici publice, viziune si educatie care e responsabila de absenteismul la vot) se adauga, asa cum am specificat mai sus, faptul ca societatea civila a fost obligata de abuzurile puterii politice a PSD sa actioneze reactiv, sa "stinga focuri", sa protesteze, sa atace legi, sa scrie petitii si nu a mai avut resurse suficiente pentru o atat de necesara constructie de comunitati. Dificultatea de a actiona constructiv a facut ca, atunci cand amenintarea directa a PSD a trecut in planul 2, sa devina tot mai greu de agregat comunitati pentru deziderate pozitive pe termen lung si nu ca reactie imediata impotriva a ceva.Sa nu uitam si ca pandemia a facut organizarea de manifestari cu public numeros sa devina un risc si ca o buna parte din societatea civila a trebuit sa se reorienteze pentru a oferi servicii si bunuri necesare populatiei in lupta cu pandemia.Geeks for Democracy, in parteneriat cu colegi din alte organizatii, a reusit sa mobilizeze sute de voluntari pentru a derula doua programe mari de sprijin pentru categoriile vulnerabile fata de virusul Sars-Cov-2: Cumparaturi la usa ta care a livrat produse de prima necesitate si Call-center-ul de sprijin al DSPB. In aceeasi perioada am reusit ca, in coalitie cu alte 5 organizatii, sa derulam FiecareVot, proiectul nostru de observare independenta pentru ultimele doua randuri de alegeri. Impreuna cu alte grupuri civice cum sunt #REZISTENTA, Coruptia ucide sau Initiativa Romania am gasit resursele de a organiza in siguranta un miting de sustinere a democratiei in Belarus in fata ambasadei acestui stat si de a comemora memoria victimelor de la Colectiv sanctionand totodata incapacitatea justitiei de a face dreptate printr-un lant uman intre Inalta Curte de Casatie si Justitie si Clubul Colectiv. Alaturi de colegii de la Declic, Funky Citizens, Initiativa Romania, VedemJust, Coruptia ucide si Evolutie in Institutie si cu mandat de la alte 23 de organizatii am fost in audienta la Procurorul Gabriela Scutea pentru a cere deblocarea dosarului #10august si am organizat actiuni de protest la DIICOT si la ICCJ.PSD are bazinul sau electoral constant, are primarii care aduc oamenii la vot. Apoi, pandemia. Mai cred ca oamenii s-au revoltat, e un vot de protest fata de felul in care presedintele Iohannis s-a implicat in campanie. Mai cred ca e si o greseala a partidelor, altele decat PSD, nu s-au focusat pe rural, ci doar pe urban. AUR, ca este surpriza, s-a adresat oamenilor care au avut nevoie sa fie ascultati. Trista este prezenta scazuta, nu as da vina pe cetateni, ci pe noi, civici, poate nu am reusit sa explicam ca votul de fapt este si o obligatie, nu doar un drept. Priviti listele partidelor care au avut "dubiosi". PSD a venit cu Rafila, sa ii traga lista. PNL, cu Violeta Alexandru , pe care o apreciez, sau Cristian Bacanu, insa daca te uiti pe liste mai jos, il vezi, spre exemplu, pe Sorin Campeanu. Oamneii taxeaza asta. Si la USR PLUS erau sub locurile eligibile numele "bune". Cred ca este un semnal puternic pentru toate partidele ca nu mai pot continua sa prosteasca electoratul. Am un deja vu - Conventia Democrata. Vom vedea ce se va intampla, cum vor gestiona situatia, mai ales ca va lovi criza economica, din plin. Nu vom avea ce pune pe masa, vor avea loc miscari sociale. Pe de alta parte, Parlamentul este oglinda societatii. Daca vom mai ajunge in strada? Abordarea mea e alta. Militez mai degraba pentru a gasi solutii impreuna. Inainte sa iesim in strada mai bine sa vedem cum putem sa rezolvam situatiile critice. Chiar si prin voluntariat, obiectivul meu este acesta: sa fim uniti, pentru ca daca suntem uniti tragem la aceeasi caruta.