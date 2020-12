Presa internationala: Alegerile parlamentare din Romania, surprinzator de stranse / Social-democratii si liberalii, cot la cot

"Alianta de centru dreapta USR -Plus a obtinut 15,9% din voturi, potrivit unui exit-poll condus de Curs-Avangarde, si ar putea inclina balanta in formarea unei majoritati alaturi de PNL. Un exit-poll condus de INSOMAR arata ca PNL are un usor avans de 32%", mentioneazaSinoteaza ca rezultatul alegerilor este unul strans, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde: "Liberalii proeuropeni la putere in Romania si rivalii lor social-democrati sunt cot la cot, creditati cu 29 la suta, respectiv 30,5 la suta din voturi, conform unui sondaj la iesirea de la urne, prezentat la finalul alegerilor parlamentare de duminica. Partidul Liberal al premierului Ludovic Orban ramane totusi favorit pentru a forma viitorul guvern, aliindu-se cu reformistii aliantei USR-Plus, care ar urma sa obtina aproape 16 la suta din voturi, conform sondajului realizat de CURS-Avangarde".Agentiascrie ca este "egalitate tehnica intre conservatori si socialisti la alegerile din Romania". "Alegerile generale din Romania s-au incheiat in aceasta duminica la egalitate tehnica, conform exit-poll-urilor, cu 30,5 la suta din voturi pentru Partidul Social Democrat, din opozitie, si 29 la suta pentru Partidul National Liberal, aflat la putere, desi nu s-au numarat voturile sutelor de mii de romani din strainatate", mentioneaza efe.com.In Italia,scrie ca in frunte sunt social-democratii: "In Romania, Partidul Social Democrat este in frunte la alegerile parlamentare, conform exit-poll-urilor. Urmeaza Partidul National Liberal, cu 29 la suta, si alianta USR-Plus, cu 15,9 la suta"."Alegerile parlamentare din Romania, surprinzator de stranse", noteaza si, adaugand ca acest lucru este semnalul faptului ca "calea guvernului catre un nou mandat va fi mai complicata decat aratau sondajele".