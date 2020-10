Profesorul Alexandru Rafila, candidat PSD pentru Camera Deputatilor, propune ca Romania sa adopte "modelul suedez"

"Eu am avut un comentariu putin mai larg referitor la modelul suedez, am descris ce s-a intamplat acolo si modelul suedez nu este o decizie. Este un proces. Pentru ca nu cred ca nicio tara nu poate aplica un astfel de model de pe o zi pe alta.In Suedia, la inceput, in primavara, in lipsa restrictiilor, a fost inregistrat un numar important de cazuri si cu o mortalitate destul de mare, mai ales la categoriile vulnerabile, insa ulterior datorita unei strategii foarte buna de comunicare si de educare a populatiei, oamenii au inteles ca de ei depinde controlul acestei pandemii, in tara lor bineinteles, si depinde si o normalitate a vietii publice si economice," a declarat Rafila la Antena 3."Acesta este modelul suedez. Ca sa ajungem totusi la acest model ne trebuie o constructie. Care ar trebuie sa plece de acum si chiar daca in perioada urmatoare se vor lua masuri restrictive, noi ar trebui sa putem sa cladim increderea populatiei in cei care iau deciziile.Mie mi se pare ca ne pierdem timpul cu tot felul de dezbateri sterile: cine e de vina, cine a fost responsabil.Si nu reusim sa ne dam seama ca discutam despre o problema de sanatate publica care nu afecteaza numai PNL -ul, USR -ul sau PSD-ul, iar solutia trebuie sa vina de la clasa politica care ar trebui sa inteleaga ca ar trebui sa ajute impreuna la solutionarea acestei probleme de sanatate publica.Ori, increderea cetatenilor va fi generata si de comportamentul clasei politice. Eu, ati vazut, am intrat in politica de o saptamana si am avut parte de atacuri din prima zi.Vad ca lucrurile astea continua. Astazi nu sunt eu tinta, dar sunt alte persoane de pe scena politica acuzate de tot felul de lucruri.Ne pierdem timpul, pandemia progreseaza si pericolul creste foarte mult si cred ca ar fi intelept sa terminam cu aceste dispute sterile si sa gasim impreuna o strategie de convingere a populatiei ca trebuie sa fie parte din acest proiect", conchide Alexandru Rafila.