Alexandru Rafila, despre functia de premier si guvernarea cu USR PLUS: "Ramane de vazut"

"Sunt onorat, dar e o propunere care trebuie sa fie foarte bine cantarita din punct de vedere al responsabilitatilor, pentru ca nu nominalizarea e importanta, ci gestionarea corespunzatoare a acestei tari. (...) Stiti bine ca PNL si USR au spus ca nu vor face alianta cu PSD. Ramane de vazut daca se confirma. (...) Situatia politica, ca urmare a evolutiei in economie si problemelor din societate, va duce la o reasezare pe scena politica iar PSD sa fie invitat intr-o coalitie care sa poata sa gestioneze problemele din sanatate, social si economic. (...) Considera ca guvernul a esuat in gestionarea crizei in ultima luna si jumatate. Scopul electoral a venit in contradictie cu scopul de sanatate publica. Am ajuns sa nu mai controlam pandemia pentru ca spitalele sunt depasite, ATI la limita si nu se pot face noi internari", a declarat Alexandru Rafila pentru Digi24.ro Referitor la o posibila colaborare cu AUR, partidul care a reprezentat adevarata surpriza a alegerilor parlamentare, reusind sa obtina un scor bun dupa un an de la infiintare, Alexandru Rafila este rezervat."Nu cunosc deloc partidul asta. In mod evident ca nu pot sa fiu de acord cu nerespectarea masurilor de sanatate publica. Nerespectarea unor masuri de sanatate publica nu este discutabila din niciun punct de vedere. Nu cunosc doctrina acestui partid, e nou venit pe scena politica", a spus Rafila.