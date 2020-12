PNL si USR PLUS sunt "condamnate" sa guverneze impreuna. Analistul Radu Magdin: "As numi rezultatul AUR evolutie galopanta - pare ca partidul a aparut de nicaieri"

"Rezultatul alegerilor este o combinatie de previzibil si imprevizibil. Pe de-o parte, s-au schimbat putine legate de componenta viitoarei guvernari: PNL si USR PLUS sunt, chiar mai mult decat inainte, condamnate sa guverneze impreuna si sa gaseasca un echilibru in formula guvernamentala pentru a trece tara printr-o criza deloc usoara. Pe de alta parte, am avut surpriza dupa surpriza in legatura cu scorul partidelor. Putini se asteptau ca PNL sa nu aiba un rezultat peste PSD , dar am vazut o victorie la puncte clara a social-democratilor. Putini se asteptau ca Pro Romania sa nu intre in Parlament, mai ales ca este un partid cu doi fosti prim-ministri - iata ca s-a intamplat. PMP a performat poate mai bine decat era asteptat, dar inca se zbate la limita pragului electoral. Poate cel mai important, avem un partid nou in Parlament, AUR, caruia i se lipesc tot felul de etichete pentru ca este atat de putin cunoscut publicului larg", a declarat Magdin, luni, pentru AGERPRES.Referindu-se la rezultatul obtinut de AUR in alegeri, Radu Magdin spune ca aceasta formatiune pare ca "a aparut de nicaieri", avand o "evolutie galopanta"."As numi rezultatul AUR evolutie galopanta - pare ca partidul a aparut de nicaieri. Dupa un rezultat slab la locale, a explodat la parlamentare. Deja vedem analiza declaratiilor liderilor acestuia (sau a celor care au candidat pentru Parlament), iar unele dau motive serioase de ingrijorare. Sa speram ca, dupa ani in care scapasem de aceasta problema, nu ne-am pricopsit in aceste alegeri cu un partid de extrema dreapta. Este datoria liderilor acestui partid sa-si arate apartenenta la valorile democratice si distanta fata de episoade de condamnat ale istoriei noastre. AUR va fi privit cu foarte multa atentie atat in tara, cat si dinspre partenerii nostri europeni si americani. Vom vedea daca partidul este mai mult decat o pata de culoare sau daca poate aduce contributii legislative solide in viitorul Parlament", sustine Magdin.In opinia analistului, viitoarea coalitie de guvernare va fi in jurul PNL si USR PLUS, "incluzand cel mai probabil si UDMR "."Vom sti mai mult pe masura ce se va confirma statutul parlamentar sau neparlamentar al PMP. Cert este ca liderii PNL si USR PLUS vor sa treaca foarte repede de la discutia despre un rezultat sub asteptari la demararea publica a negocierilor privind viitoarea guvernare. Nu va fi usoara armonizarea in interiorul viitoarei coalitii, pentru ca sunt diferente majore, nu atat de politici, cat mai ales de abordare, intre PNL si USR PLUS. Totusi, partidele vor avea de gestionat criza sanitara si economica: orice criza interna, orice drama intre parteneri va fi secundara ca importanta in raport cu problemele guvernarii. Alegeri nu vor fi prea curand, asa ca sunt premise ca atentia sa nu fie prea mult distrasa de frictiunile politice de zi cu zi", a incheiat Radu Magdin.Citeste si: