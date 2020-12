De ce e bine asa rau

1. Ar trebui sa fie un semnal de desteptare si pentru Iohannis si pentru PNL . Aroganta se deconteaza cel mai serios in alegeri, mai serios decat coruptia.2. USR PLUS: e inimaginabil cum continua discursul victorios. Ciolos si Barna au ajuns politicieni vechi inainte sa castige vreun tur de alegeri, unicul lor talent e prostitul in fata.3. AUR: nu e chiar o surpriza, in conditiile in care nici PMP nici Pro nu au canalizat frustrarea electoratului vadimist care-i vota pana azi. Dovada ca nu vor intra in Parlament.4. Basescu ar face bine sa se retraga complet din politica. Esecul PMP de acum i se datoreaza direct si se reduce la absenta lui, incoerenta si inconstanta comunicarii, candidaturile suprarealiste.Nu sunt deloc sigur ca o majoritate absoluta PNL - USR PLUS ar fi fost asa o fericire, am vazut limpede ca prea multa putere la Iohannis a facut repede sandramaua politica sa degenereze intr-un soi de autism generalizat si dispret fata de vocea publica. Si vedem deja predispozitia USR PLUS in a falsifica realitatea pentru a o pune in acord cu o agenda dubioasa. Mai precis:PNL deconteaza in primul rand incapacitatea de a comunica coerent si profesionist in timpul epidemiei, faptul ca au lasat pe mana unor ageamii ceea ce era poate cel mai important lucru din toata guvernarea de anul asta. In loc sa-si trateze electoratul ca parteneri intr-o incercare prin care trecem cu totii, condusi de ei, ne-au tratat consecvent ca o turma de vite care nu stie sa asculte decat de bici si nu pricepe ce i se spune. Exact electoratul lor educat si matur, cel care face diferenta fata de PSD , a fost cel mai afectat de gandirea politieneasca a PNL in pandemie. Adaugati la asta viteza cu care au gasit bani in primavara sa plateasca televiziunile si faptul ca nici pana azi nu au reusit sa deblocheze programele prin care se acorda fonduri sectoarelor afectate de epidemie.In Horeca, turism si serviciile conexe, cu tot cu familiile lucratorilor, avem probabil spre un milion de voturi, e probabil remarcabil ca PNL nu a pierdut decat vreo 10% anul asta. Daca situatia sanitara au gestionat-o decent, date fiind circumstantele, relatia cu electoratul lor a fost o bataie de joc, realmente. Ce au decontat in primul rand a fost aroganta de a crede ca tot electoratul lor sunt niste vite manipulabile cu televizorul. Nu epidemia ci aroganta uzeaza cel mai tare.USRPLUS deconteaza in primul rand superficialitatea politica mascata in lupta pentru justitie. "Fara hotie", fara insa o alta viziune, a fost un slogan manipulator care pleca de la ideea ca toti suntem asa de frustrati de coruptia politicienilor incat nu mai vedem incoerenta doctrinara, mesajele progresiste ale lui Ciolos, masinatiunile ieftine ale lui Barna. Daca PNL a crezut ca ne manipuleaza cu televiziunile si sprijinul lui Iohannis, USRPLUS a crezut ca ne manipuleaza folosindu-se de frustrarea noastra. Campania cu furia, una dintre cele mai proaste facute vreodata, a demonstrat limpede ca si ei ne iau de prosti.Concluzia mea nu e deloc pesimista. Repet, nu cred ca PNL si USR PLUS meritau, in halul si cu oamenii pe care-i au acum, o majoritate simpla in Parlament. Ar fi urmat 4 ani la putere fara nici un instrument de cenzura populara acordati unei echipe care s-a demonstrat deja incompetenta, aroganta si destul de rupta de propriul electorat. Contrar tanguielilor care fac din absenti responsabilii unei catastrofe, eu cred ca absentii ne-au salvat de la una. Ambele partide aveau nevoie de o palma ca sa se trezeasca din visul narcisist ca politica se reduce la manipularea mesajului. Ambele partide aveau nevoie de un mesaj limpede ca ceva trebuie schimbat. Ca trebuie construita o relatie de incredere cu electoratul, una care acum lipseste cu desavarsire.AUR nu e nimic nou sub soare, am fost acolo cu Vadim si Diaconescu. Serviciile isi vor face treaba pe tacute si desi vom auzi mult zgomot, el va fi benign. E o mare realizare ca Ponta iese din scena. Si sunt trist ca Basescu, cel mai mare politician post-decembrist, ingroapa al doilea partid al carui lider este in meschinarii personale legate de femeile din viata lui.Daca PNL si USR PLUS inteleg sa-si schimbe echipa si discursul, onestitatea cu care-si trateaza electoratul si angajamentele lor reale fata de noi, intr-un an putem avea anticipate . Pana atunci, e mai bine asa cum a iesit.