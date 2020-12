ANALIZA Toate calculele pentru noul guvern. Ce alianta este considerata imposibila: "Sunt doua scenarii puternice in momentul de fata"

Dupa centralizarea proceselor verbale din 96,43% dintre sectiile de votare, PSD reiese drept formatiunea care a castigat alegerile parlamentare, cu 30,13% dintre voturile exprimate pentru Senat si cu 29,69% la Camera Deputatilor. Pe locul 2 se claseaza PNL , care a obtinut 25,58% la Senat si 25,18% la Camera Deputatilor.Pe locul al treilea se situeaza Alianta USR PLUS, care a obtinut 15,24% din voturi la Senat si 14,75% la Camera Deputatilor.Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) are 8,77% din voturi la Senat si 8,69% la Camera Deputatilor iar UDMR a obtinut 6,13% la Senat si 5,98% la Camera Deputatilor.Potrivit datelor dupa centralizarea proceselor-verbale din 96,43% dintre sectiile de votare, PMP si Pro Romania nu ating pragul de 5% pentru a intra in Parlament.Medicul Alexandru Rafila este una dintre propunerile de premier din partea PSD, in timp ce USR-PLUS va merge la negocieri cu Dacian Ciolos - propunerea de premier.PNL si USR si-au exprimat intentia de a forma un guvern de coalitie impreuna, UDMR isi doreste sa participe la guvernare, in timp ce Partidul AUR a anuntat ca nu se va alia cu niciun partid.Specialistul in marketing politic Radu Delicote considera ca singura alianta fiabila de guvernare este cea intre PNL, USR-PLUS si UDMR."Probabil ca membrii UDMR vor lua cateva functii de secretari de stat si in aparatul administrativ tocmai pentru a ramane fideli formulei de majoritate parlamentara. Nu-mi dau seama cat va rezista aceasta formula pentru ca este o majoritate fragila. Sunt partide care au interese diferite la nivel legislativ, asa ca ma astept sa aiba divergente.Sunt doua scenarii puternice in momentul de fata: coalitia de dreapta, centrata in jurul PNL-ului, sau un guvern de uniune nationala, un fel de USL", a afirmat Delicote.Si analistul politic Adrian Zabava crede ca singura optiune viabila e intre PNL, USR si UDMR, "pentru ca pe cealalta parte nu se poate strange o majoritate decat daca din ea ar face parte UDMR si AUR, ceea ce ar fi o alianta contra naturii. O astfel de alianta ar fi mult mai rea decat intre PNL si PSD sau intre PSD si USR-PLUS"."Singura oportunitate pentru o majoritate functionala este PNL, USR si UDMR. Speculand, daca PMP ar intra in Parlament, ar putea aparea noi oportunitati. Cred ca e exclus ca PNL cu UDMR si PMP sa faca guvern. In acelasi timp ar putea sa apara o solutie surpriza - PNL, AUR si PMP, pentru ca in toate trei exista acele curente nationaliste care le unesc", a adaugat analistul politic.Despre demisia lui Ludovic Orban , Adrian Zabava este de parere ca acest lucru arata o relatie erodata intre premier si presedinte."Imi e greu sa cred ca Orban va pleca din fruntea partidului fiindca a muncit atat de mult pentru aceasta functie. Imi e greu sa cred ca Ludovic Orban va renunta la functii, avand in vedere ca PNL va da urmatorul guvern. Era clar ca scorul PNL trebuia decontat cumva, dar plecarea lui Orban ar putea sa insemne ca relatia intre el si presedinte nu era foarte buna, iar Iohannis astepta momentul.Nu erau multe vociferari in interiorul partidului impotriva lui Orban, pentru ca isi consolidase puterea. In situatia de fata, renuntarea aceasta extrem de usoara ma pune pe ganduri. Imi este greu sa cred ca va ceda asa usor", a adaugat analistul politic.