Antonel Tanase a anuntat ca a demisionat din functia de secretar general al Guvernului, al solicitarea lui Nicolae Ciuca

Intr-o declaratie pentru Agerpres, el a confirmat ca a demisionat la solicitarea premierului interimar, Nicolae Ciuca "Dragii mei, va anunt ca mi-am depus demisia din functia de Secretar General al Guvernului. Le multumesc colegilor din echipa guvernamentala pentru buna colaborare si pentru munca depusa, le multumesc functionarilor Guvernului, care si-au facut treaba repede si bine.De acum incolo imi voi concentra atentia pentru a dezvolta proiecte la nivel de Parlament, din pozitia de deputat, acele proiecte despre care v-am vorbit, de dezvoltare a Capitalei", a scris Antonel Tanase marti pe Facebook.Acesta a adaugat ca acest an a fost plin de evenimente, iar Romania trecut prin cele mai grele momente din ultimele trei decenii."Am avut un an plin de evenimente, an in care Romania a trecut prin cele mai grele momente din ultimii 30 de ani. Cu speranta ca mi-am facut datoria asa cum trebuia, multumesc inca o data echipei Guvernului Orban pentru increderea acordata si, dragii mei, nu ne oprim aici. Voi lucra pentru Noul Bucuresti, asa cum mi-am asumat in campania electorala", a completat Tanase.El a urat succes noului Executiv si multa putere de munca."Urez noului Executiv succes si multa putere de munca, cu toata increderea ca va duce Romania in directia buna. Am incredere ca noua echipa guvernamentala stie ce are de facut si ii asigur de tot sprijinul meu, atat ca presedinte al PNL Sector 3, cat si ca deputat de Bucuresti. Echipa liberala va fi, pentru Romania, principalul furnizor de prosperitate si bunastare, efort la care si eu voi pune umarul alaturi de colegii liberali. Doamne ajuta!", a conchis Antonel Tanase.