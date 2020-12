Apel emotionant al Alexandrei Furnea, supravietuitoare Colectiv: Ma tem de viitoarele tragedii din aceasta tara, al caror inceput va fi scris de maine incolo, daca nu schimbam ceva astazi

"Va rog sa cumpaniti cu intelepciune si, daca puteti, sa luati destinul Romaniei in maini", scrie ea, posand si o imagine a ranilor pe care le-a suferit, "nu ca o forma de santaj emotional, ci ca un simbol insangerat a ceea ce a fost Romania pana acum"."Am votat prin corespondenta din "resedinta" mea temporara dintr-o clinica de recuperare. Am ajuns in aceasta situatie, de a avea o a doua casa intr-un centru pentru pacientii cu arsuri, din cauza anilor de coruptie care au precedat si au facut posibil incendiul din Colectiv. Cu toate acestea, nu sunt in masura sa va indemn sa iesiti astazi la urne, in plina pandemie, tributari unui sistem medical mult mai bolnav decat cei pe care ar trebui sa-i vindece. Va spun doar ca ma tem de viitoarele tragedii din aceasta tara, al caror inceput va fi scris de maine incolo, daca nu schimbam ceva astazi, exercitandu-ne dreptul suprem de a ne decide soarta", scrie Alexandra Furnea.Ea spune ca nu indeamna la nimic, doar roaga."Va rog sa cumpaniti cu intelepciune si, daca puteti, sa luati destinul Romaniei in maini. Puneti-va masca (masti) si manusi, apoi mergeti si aratati-le ca nu suntem ai lor, ci ai nostri. Ne apartinem si ne pasa de tara aceasta si de viitorul ei - al nostru. Va multumesc, in calitate de cetatean al Romaniei, tuturor celor care ati pus astazi stampila pe buletinele de vot si tuturor celor care o veti pune de acum incolo.", afirma Alexandra Furnea.Ea posteaza si o imagine a ranilor suferite la Colectiv."Va las o fotografie cu trupul meu dupa Colectiv, nu ca o forma de santaj emotional, ci ca un simbol insangerat a ceea ce a fost Romania pana acum. Haideti sa incercam sa construim un alt "dupa", un "de acum incolo" in care astfel de rani nu vor mai brazda niciun corp", isi incheie ea mesajul.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta redusa la vot, comparativ cu 2016. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare