AUR a anuntat ca va avea in Parlament 46 de senatori si deputati: "15.000 de romani s-au inscris in numai 24 de ore in AUR"

"15.000 de romani s-au inscris in numai 24 de ore in AUR, singura forta patriotica, crestina si conservatoare din Parlamentul Romaniei, in urma apelului lansat luni de copresedintii formatiunii George Simion si Claudiu Tarziu", se precizeaza intr-un comunicat al AUR.Potrivit sursei citate, AUR face un apel la romanii care nu sunt reprezentati politic sa se alature partidului care a obtinut "peste 500.000 de voturi" la alegerile parlamentare, insa subliniaza ca a fi membru al acestei formatiuni politice presupune "sacrificiu pentru tara, nu angajarea intr-un post caldut"."AUR doreste sa schimbe in bine societatea romaneasca pe toate palierele si se adreseaza tuturor celor care nu se regasesc in principiile, valorile, dar mai ales actiunile partidelor s-au rotit la putere in ultimii 30 de ani. Atrag atentia tuturor, insa, ca intrarea in AUR se face nu pentru a cauta beneficii. Calitatea de membru AUR presupune sacrificiu pentru Tara, nu angajarea intr-un post caldut sau rezolvarea unor interese", a declarat George Simion, copresedinte AUR", mai precizeaza aceeasi sursa.AUR va avea in Parlament 46 de senatori si deputati, conform aceleiasi surse.CITESTE SI: ANALIZA Toate calculele pentru noul guvern. Ce alianta este considerata imposibila: "Sunt doua scenarii puternice in momentul de fata"