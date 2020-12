"Felicitari sutelor de mii de romani adevarati, este o victorie care va apartine, o victorie a neamului romanesc, o speranta in aceasta noapte in care a intrat Romania. Nu o sa va dezamagim sau tradam, suntem oamenii faptelor, care am promis ca nu vedem nicio diferenta intre partidele lui Klaus Iohannis si partidele lui Ciolacu. Vom merge inainte pe calea noastra votand fiecare lege si fiecare initiativa in interesul neamului romanesc, pentru poporul roman. Reprezentam o forta noua, nu suntem extremisti, dar suntem radicali. Suntem radicali fata de sistemul care ne-a distrus speranta la viata in Romania in ultimii 30 de ani. Fac un apel pentru toti romanii de buna credinta sa se alature AUR pentru a schimba societatea romaneasca. Trebuie sa reformam clasa politica. Nici noua nu ne-a fost usor sa intram in mizeria care se numeste politica, dar am facut-o pentru ca era singura varianta. Este singura varianta pentru romanii de buna credinta si de aceea ii chemam langa noi, alaturi de AUR. Nu vom face alianta cu nicio formatiune politica, pentru ca noi suntem deja o alianta, cea a romanilor", a declarat George Simion.Candidatul AUR la Camera Deputatilor pentru Bucuresti i-a indemnat pe reprezentantii din sectiile de votare sa pazeasca voturile si a anuntat ca va contesta procesul electoral din diaspora."Rog presedintii de sectii sa nu admita nicio frauda, pentru ca sunt pasibili sa ajunga in inchisoare. Vreau sa va semnalez faptul ca o sa contestam procesul electoral din diaspora. Ce s-a intamplat acolo este o uriasa bataie de joc, este o frauda a sistemului condus de Iohannis impotriva votului cetatenilor romani de peste hotare. Acum, 14.000 de voturi au disparut inexplicabil, multe sectii de votare au fost inchise, au fost mai putine sectii de votare decat la alegerile prezidentiale. Dupa estimarile noastre, aproape 100.000 nu au putut vota peste hotare, pentru ca li s-a cerut acte de care nu dispuneau, desi aveau resedinta in respectivele state. Cineva trebuie sa plateasca, trebuie sa se faca dreptate pentru Romania", a punctat George Simion.Claudiu Tarziu, copresedinte AUR si candidat la Senat pentru Bucuresti, a subliniat ca in Parlamentul Romaniei nu a existat un partid conservator si ca AUR este singura formatiune care si-a afirmat sprijinul pentru presedintele SUA Donald Trump , ca exponent al patriotilor."De 30 de ani, in Parlamentul Romaniei nu a existat un partid de orientare conservatoare, care sa puna mai presus decat orice cele 4 valori cardinale ale conservatorilor: familia, natiunea, credinta si libertatea. Noi suntem cei care luptam pentru identitatea nationala, pentru Romania Mare. Suntem singurul partid care ne-am afirmat sprijinul pentru Donald Trump, avand in vedere ca el este exponentul cel mai puternic al curentului suveranistilor din lume. Suntem cu patriotii, cu suveranistii, si nu cu globalistii si cu cei care vor sa ne distruga identitatea, credinta, neamul", a mentionat Claudiu Tarziu.Alianta pentru Unirea Romanilor a fost lansata pe 1 decembrie 2019, la Alba Iulia, iar in contextul alegerilor parlamentare a fost considerata marea surpriza din sondaje.CITESTE SI: Cine e George Simion, liderul extremistilor de la AUR. A primit interdictie in Basarabia si provoaca agitatie in Tinutul Secuiesc