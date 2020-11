Metabolismul indus al "Romaniei profunde" (DW)

Alegerile generale din 6 decembrie vor fi influentate intr-o mare masura de pandemia provocata de coronavirus. Scenarita si neincrederea in masurile luate de guvernul Orban si de presedintele Iohannis care a decretat in perioada aprilie-mai starea de urgenta, situatia deplorabila a sistemului medical, pusa fara discernamint doar in seama actualei guvernari, desfasurarea cursurilor online, inchiderea pietelor, masura considerata a fi fost luata pentru sabotarea vinzarii produselor agricole romanesti in favoarea importurilor si a marilor retaileri straini de pe piata autohtona, restrictionarea popularii bisericilor precum si perspectiva unui Craciun cu mai putini cirnati si sarmale, toate acestea au sapat si sapa adinc in maruntaiele "Romaniei profunde". Adica a majoritatii conationalilor cu drept de vot Jocul de glezne al PSD , care a indus si contabilizat de la inceputul pandemiei ideea ca masurile luate de presedintele Iohannis si de guvernarea liberala incalca drepturile omului, incearca sa recupereze o parte din pierderile dezastruase de la ultimele scrutinuri, incepind cu alegerile europarlamentare (la care a obtinut 3% din voturi!) si prezidentiale de anul trecut si continuind cu alegerile locale de acum doua luni. Absentii, guvernati de sloganul "toti sint la fel", constituie al doilea calup de compatrioti care vor influenta intr-o masura substantiala rezultatul alegerilor din 6 decembrie.Pe de alta parte, romanii din afara granitelor vor inclina si de aceasta data balanta in favoarea actualei guvernari, asa cum au facut-o de fiecare data de la alegerile prezidentiale din 2014 cind, in al doilea tur de scrutin, aproape un milion de romani, revoltati ca nu au putut vota in primul tur din cauza faptului ca guvernarea PSD a infiintat mult prea putine sectii de vot pentru cei din diaspora, l-au instalat la Cotroceni pe actualul presedinte. Bulgarele de zapada s-a rostogolit atunci pina la cei din tara, rude, cunostinte, prieteni, care l-au trimis pe contracandidatul Ponta pe tusa.Implicarea romanilor din afara in proiectarea destinului Romaniei catre Europa a influentat de atunci semnificativ toate scrutinurile electorale. Cei patru milioane de romani din Spania, Italia, Anglia, Germania, in general din toate tarile occidentale, au invatat, unii de buna voie iar altii obligati de normele civilizatiei, constitutia democratiei. Sigur ca exista si aici romani care nu se "acomodeaza" cu valorile occidentale, incercind sa poarte cu ei valiza burdusita cu non-valorile de acasa. Dar cei mai multi au invatat sau invata din mers legile democratiei.Frica de intelectuali, de clasa de mijloc in formare si de romanii din afara tarii este unul din factorii care au condus in ultimul an si jumatate la farimitarea imperiului PSD. Dupa condamnarea in mai anul trecut a apostolului infractor Liviu Dragnea la trei ani si sase luni de inchisoare, partidul si-a pierdut busola. Baronii locali nu au mai executat ordinele de la centru, iar unii dintre primari si-au schimbat carnetul de partid, repliindu-se incotro bate vintul. Caracatita nationala pesedista a fost serios destructurata la alegerile locale din septembrie de catre PNL si USR -PLUS. Cea mai mare victorie a actualei puteri, dupa cistigarea Primariei Bucurestiului de catre Nicusor Dan , a fost detronarea, dupa 20 de ani de domnie, a celui mai puternic baron local, Marian Oprisan , de la conducerea judetului Vrancea.Din cauza restrictiilor impuse de pandemie, campania electorala nu a mai putut fi facuta la vedere. Partidele si candidatii s-au rezumat la publicitatea prin mass-media, la afisele electorale ori la introducerea in cutiile postale ale locatarilor de la bloc a fluturasilor cu lozinci patriotarde si poze zimbitoare ale aspirantilor la un loc in parlament.Cele mai recente sondaje de opinie arata ca atit presedintele Iohannis cit si guvernul Orban sint creditati doar de o treime din electorat. Este adevarat ca au fost situatii in care puterea politica impreuna cu institutiile subordonate s-a comportat ca si cum nu ar fi avut putere de decizie, in care bilbele politice, birocratia si nepotismul au facut victime. Costurile guvernarii, atit cele obiective cit si cele inventate, vor fi decontate pe 6 decembrie.Vom fi din nou la mina "Romaniei profunde". La mina primarilor si a preotilor, cei mai eficienti agenti electorali mai ales in situatiile de criza cum este aceasta prin care trecem. Asistatii social care depind de primari laolalta cu sfestaniile din casa-n casa ale preotilor vor decide noua organigrama a parlamentului.Autismul comunitar este una dintre cele mai grave boli ale societatii postdecembriste care sufera de trei decenii de lipsa terapeutilor. PSD a cultivat intotdeauna, cu efecte dintre cele mai nocive pentru Romania, fesenismul, care se traduce cuvint cu cuvint prin "lasa-i sa moara prosti."