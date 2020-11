Averea lui Alexandru Iacobescu, cel caruia Sebastian Ghita i-a imprumutat aproape o suta de milioane de euro. Ceasuri si bijuterii scumpe, detinute de candidatul la parlamentare

Averea lui Alexandru Iacobescu

Alexandru Iacobescu a fost la conducerea postului de televiziune Romania TV, a fost implicat in managementul clubului de baschet Asesoft Ploiesti si apare ca debitor cu peste 90 de milioane de euro si circa 4-9 milioane de dolari in declaratiile de avere ale lui Sebastian Ghita, sub forma unui imprumut in nume personal.Alexandru Iacobescu noteaza, in declaratia sa de avere, un apartament in Ploiesti, dobandit in 2020, prin donatie, de 62 de metri patrati, si un apartament in Bucuresti, cumparat in 2014, de 50 de metri patrati, trecut pe numele sotiei, Cristina Iacobescu. Mai declara un spatiu comercial in Bucuresti, dobandit in 2014, prin partaj, de 93 de metri patrati, dobandit tot prin partaj, pe numele sotiei.Mai declara bijuterii in valoare de 150.000 de euro si ceasuri de 50.000 de euro, toate dobandite in intervalul 2000-2015.Are patru conturi bancare in care detine, in total, 200.000 de lei si 1.970 de euro. Declara o datorie la banca, un imprumut contractat in 2017, in valoare de 110.000 de lei, scadent in 2022. La categoria datorii, noteaza si o firma in faliment, "Asesft Tehnologies SRL", care l-a lasat cu o paguba de 96.586 de lei.Veniturile sale anuale declarate insumeaza 17.262 de lei, sub forma salariului incasat de la "SC Ridzone Creative SRL".Veniturile anuale ale sotiei sunt de 39.600 de lei, brut, proveniti din inchirierea unui spatiu in Bucuresti, doua indemnizatiii, cu o valoare totala de 106.200 de lei, dintre care una pentru cresterea copilului, dar si o pensie alimentara de 6.000 de lei.