Ce avere declara Diana Sosoaca. Membra AUR va deveni senator cu o notorietate castigata peste noapte

Potrivit declaratie de avere a Dianei Sosoaca, aceasta detine un teren de 500 de metri patrati si un apartament in Ramnicu Valcea, cumparat in 2006. La capitolul "bunuri mobile", Diana Sosoaca detine trei masini: un Land Rover din 2001, un Mercedes din 2001 si un Volkswagen din 2007.De asemenea, Diana Sosoaca mai declara bijuterii de 6.000 de euro si venituri de 80.000 de lei din postura de angajat al firmei Sorandi Edil, in care Diana Sosoaca este unic actionat. Firma Dianei Sosoaca, cu obiect de activitate "activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari", a raporta in 2019 un numar mediu de trei angajati, o cifra de afaceri de 29.000 de lei si un profit de 160.000 de lei.Diana Sosoaca este avocata IPS Teodosie care a contestat in instanta restrictia de organizare a pelerinajului la Pestera Sfantului Apostol Andrei. A fost momentul in care notorietatea lui Sosoaca a explodat, fiind mediatizata de principalele organe media din Romania. Pana atunci, avocata a evoluat mai mult in mediul online, unde a postat filme in care a infierat conducerea tarii. Printre altele, s-a remarcat si la Iasi, la pelerinajul de Sf. Parascheva, unde a mers cu mai multi colegi de partid din Bucuresti pentru a provoca agitatie, contestand masura interzicerii participarii la pelerinaj dispusa de autoritati.Pe portalul Tribunalului Constanta este inregistrata, cu data de 18 noiembrie, cererea Arhiepiscopiei Tomisului de anulare partiala a HCJSU Constanta nr. 72/10.11.20, cu privire la articolele ce interzic participarea la procesiunile si pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati.Potrivit avocatei Diana Ivanovici Sosoaca, actiunea este inregistrata la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta si urmeaza sa fie depusa o cerere, pentru a se judeca de urgenta, avand in vedere faptul ca la sfarsitul acestei luni este Praznicul Sf. Apostol Andrei si conform traditiei urmeaza sa fie organizat pelerinajul de la Pestera si Manastirea Sf. Ap. Andrei, din comuna Ioan Corvin, judetul Constanta, scrie Agerpres."Noi cerem instantei sa constate neconstitutionalitatea partiala a unor articole si puncte din articolele Hotararii nr. 72/10.11.20 CJSU Constanta, in conformitate cu drepturile ce decurg din Articolul 29 din Constitutia Romaniei, ce prevede ca dreptul religios si la manifestarile religioase nu poate fi restrans in niciun mod, este singurul care nu poate fi restrans indiferent daca este si razboi", a declarat avocata Arhiepiscopiei.Citeste si: