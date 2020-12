Ce avere are liderul AUR, George Simion, politicianul surpriza de la parlamentare

Documentul arata ca George Simion nu are pe numele sau nicio proprietate, singurul sau bun fiind o masina Ford Fiesta fabricata in 2006. Declaratia de avere a lui George Simion mai arata ca acesta nu are niciun cont bancar, iar singurele sale venituri au fost in 2019 au fost in valoare de de 38.322 de lei (3.200 de lei lunar), salariul de director de marketing la firma Ideal Proiect Arhitecture&Engineering S.R.L.Firma la care figureaza angajat George Simion este detinuta, in proportie de 70 la suta, de Marius Dorin Lulea, vicepresedinte al AUR si Vicepresedinte al Colegiului Dirigintilor de Santier.Firma de la care George Simion a incasat salariul de director de marketing a avut in 2019 o cifra de afaceri de 2,9 milioane de lei si un profit de 1,2 milioane lei. Ideal Proiect Arhitecture&Engineering S.R.L. figureaza, potrivit confidas.ro si cu 20 de contracte publice in valore de 567.000 de lei. Contractele publice au fost obtinute prin atribuire directa, in perioada 2015 - 2020."Sunt asociat la mai multe companii ce desfasoara activitati in domeniul constructiilor, activitati de proiectare, asistenta tehnica de specialitate, dirigentie de santier, management de proiect, constructii. Sunt implicat si in domeniul IT si mai nou in mass-media. Din punct de vedere al afacerilor lucrurile au decurs bine si asta pentru ca am avut alaturi o echipa de parteneri, colaboratori si asociati alaturi de care am putut face performanta. Probabil ca la moment al alaturi cea mai buna echipa de specialisti din domeniul constructiilor din Romania, o echipa formata din aproape 30 de ingineri constructori si arhitecti", scrie Lulea, pe blogul personal."Nu suntem abonati la banul public, nu participam la licitatii, peste 90% din lucrarile noastre sunt in domeniul privat. Cu toate acestea, fiind unul dintre cei mai atestati specialisti romani din domeniul constructiilor, de multe ori se apeleaza la ajutorul meu de specialitate pentru solutionarea unor probleme tehnice ce tin cladiri publice", a mai scris angajatorul lui George Simion pe blogul sau luleamariusdorin.ro.AUR a obtinut la alegerile parlamentare din 2020 un scor de 9 la suta, potrivit numaratorii partiale.