Ce avere are Mihail Neamtu, candidat la parlamentare pe listele PMP Timis. A contribuit cu peste 200.000 de lei la campania electorala

Averea lui Mihail Neamtu

Mihail Neamtu a candidat si la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, din partea Alientei Romania Dreapta (ARD), pentru un colegiu de deputat in Arad, dar nu a reusit sa obtina functia. A devenit membru PNL in 2017, dar s-a mutat la PMP in 2019.Potrivit cele mai recente declaratii de avere, din 2020, Mihail Neamtu a declarat un teren agricol de 2.878 de metri patrati, in Timis, dobandit in 2008, prin cumparare, cu o cota parte de 50%.Mai noteaza un apartament, cumparat in 2008, de aproape 84 de metri patrati, dar si o casa de vacanta in Timis, cumparata in 2008, de 156 de metri patrati, unde are o cota parte de 50%.Declara ca a contribuit cu 223.000 de lei la campania electorala pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020.Veniturile sale anuale sunt de 50.515 lei, provenite din consultanta, si de 11.500 de dolari americani, de la "Patreon.com/Neamtu", pentru servicii de productie video.