Avocata Alinei Bica si a lui Daniel Dragomir explica de ce candideaza pe listele PSD

View this post on Instagram

Raspund tuturor celor care m-au intrebat de ce am ales sa candidez pe lista PSD in alegerile parlamentare din 6 decembrie: -pentru ca PSD a fost intotdeauna partidul celor multi; -a fost cel mai aproape de oameni prin doctrina lui social-democrata; -pentru ca guvernele PSD au dus Romania in NATO si in Uniunea Europeana; -pentru ca un presedinte dat de PSD a reusit pentru ultima data in istoria acestei tari sa coaguleze toate fortele politice intr-un consens national (Declaratia de la Snagov, din 1995, cand Puterea si Opozitia, Ion Iliescu si Corneliu Coposu, s-au asezat la masa si au stabilit impreuna parcursul european al Romaniei); -pentru ca sub guvernele PSD aceasta tara a inregistrat doar cresteri economice; -pentru ca sub guvernarile PSD oamenii de afaceri s-au dezvoltat exprimandu-si mereu uimirea si admiratia pentru masurile liberale pe care PSD le-a luat de fiecare data; -pentru ca in randul PSD sunt inca oameni care iubesc valorile si istoria acestui popor; -si poate nu in ultimul rand pentru ca este partidul cu cei mai multi membri din aceasta tara. #LauraVicol #Dolj #PSD #credindreptate