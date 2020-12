Alegeri parlamentare 2020. Barbat din Bacau, cercetat de politisti dupa ce ar fi votat atat in Spania, cat si in localitatea de domiciliu

"Din primele cercetari a reiesit faptul ca, la data de 5 decembrie a.c., un barbat de 51 de ani, din comuna Cotofanesti, si-ar fi exercitat dreptul de vot la o sectie de votare din Spania, iar astazi ar fi votat din nou la o sectie de votare din localitatea de domiciliu in baza unei declaratii pe propria raspundere. In cauza au fost demarate cercetari sub coordonarea Parchetului pentru savarsirea infractiunilor de frauda la vot si fals in declaratii", a declarat purtatorul de cuvant al IJP Bacau.De la inceperea procesului de votare, la IJP Bacau au fost inregistrate trei sesizari cu privire la contraventii sau infractiuni electorale, iar in alte opt situatii politistii s-au autosesizat.In urma verificarilor efectuate pana acum, politistii au aplicat cinci sanctiuni contraventionale in valoare de 9.000 lei, iar in trei situatii cele sesizate nu s-au confirmat.Citeste si: Marturia cutremuratoare a unei tinere torturate de fortele de ordine in Belarus: "M-au violat cu bastoanele. Mai am doar cinci dinti in gura"