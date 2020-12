Alegeri parlamentare 2020. Barbat din Constanta, amendat pentru ca s-a dus la sectia de votare, desi era in izolare la domiciliu

Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Constanta, duminica, in jurul orei 16.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au fost sesizati despre faptul ca un barbat s-a prezentat la sectia de votare nr. 216, unde si-a exercitat dreptul de vot , mentionand totodata ca se afla in izolare la domiciliu.Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 1.000 de lei.Totodata, a fost informat Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei Constanta, in vederea dispunerii masurilor de competenta.IPJ Constanta a precizat ca, de la inceperea procesului de votare, au fost inregistrate 16 sesizari cu privire la contraventii sau infractiuni electorale. In urma verificarilor facute pana la aceasta ora, opt sesizari nu s-au confirmat, iar doua sunt in curs de verificare.De asemenea, au fost aplicate patru sanctiuni contraventionale, una in valoare de 4.500 de lei, doua in valoare de 1.000 de lei fiecare si un avertisment. Totodata, au fost sesizate doua fapte de natura penala.Citeste si: Un roman din Grecia, care nu a reusit sa voteze prin corespondenta, a strabatut 140 de kilometri pentru a pune stampila la parlamentare