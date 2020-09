Barometru alegeri parlamentare: PNL creste cu un punct in preferintele alegatorilor. PSD pierde din increderea electoratului

Fata de luna trecuta, liberalii au crescut cu un punct in preferintele de vot ale alegatorilor, de la 33,6%.PSD inregistreaz o scadere a increderii populatiei: 19,6% din intentiile de vot acum fata de 20,8% in august.Alianta USR Plus e creditata cu 17% din voturile celor care spun ca ar merge la vot daca ar fi alegeri parlamentare duminica viitoare, in scadere cu 1,3%.PRO Romania scade la 9,5% din intentiile de vot, iar UDMR se mentine peste pragul electoral, dupa cateva luni in care coborase sub el.Sondajul a fost realizat de IMAS, la comanda Europa FM, in perioada 7 - 23 septembrie pe un esantion de 1010 persoane si are o marja de eroare de 3,1%.FOTO:europafm.roFOTO: europafm.ro