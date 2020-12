Traian Basescu, despre campania "de o agresivitate extrema" a AUR: "Nu pare o campanie de sorginte romaneasca"

Intrebat, luni seara, la Digi24 , daca AUR "a furat" la alegeri din procentele PMP, partidul pe care l-a fondat, Traian Basescu a spus: "Nu as specula. Nici nu vreau sa ma pronunt asupra aparitiei explozive a acestei noi formatiuni. Surpriza majora este ca a avut o campanie tacuta extrem de puternica in diaspora, unde au obtinut rezultate absolut fabuloase. Dar inca imi fac propriile analize. Atat, ce am observat, o campanie de o agresivitate extrema pe internet si o campanie care nu pare de sorginte romaneasca", a declarat Traian Basescu.Traian Baescu a spus ca isi bazeaza afirmatiile pe faptul ca a vazut "multe figuri cu ochii oblici pe acolo". Intrebat la ce se refera, fostul presedinte Traian Basescu a continuat: "Adica e un turn inalt la Sankt Petersburg unde sunt trolii de toate natiile si care s-au mai bagat si in Brexit , s-au mai bagat si in alegerile din Statele Unite si nu exclud posibilitatea sa se fi bagat putin si in alegerile din Romania. Dar este, la acest stadiu, o speculatie", a mai aratat Basescu.