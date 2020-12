Basescu: "PMP si-a luat "aurul" inapoi din ultimele 5 sectii de votare din Republica Moldova"

"PMP si-a luat 'aurul' inapoi din ultimele 5 sectii de votare numarate din Republica Moldova!!!!!", a scris Basescu, luni, pe Facebook Biroul Electoral Central a anuntat luni, dupa centralizarea proceselor verbale din 62,54% sectii de votare, ca PMP a obtinut la Senat 4,77% dintre voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica la nivel national si la Camera Deputatilor - 4,69%. Un scor sub 5% are insemna ca PMP nu poate accede in noul Legislativ.Citeste si: Gelu Duminica: PNL, USR si UDMR sunt condamnate sa intre la guvernare. N-am prevazut ca PSD va fi castigator