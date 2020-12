BEC a respins cererile PMP de renumarare a voturilor si de anulare a alegerilor in sectii de votare din unele judete

Deciziile BEC resping cererile unor filiale ale PMP de renumarare a voturilor in sectiile de votare din judetele Braila si Hunedoara si din diaspora, dar si de anulare a alegerilor in sectiile de votare din municipiul Bucuresti si judetele Alba, Arad, Brasov, Caras-Severin, Hunedoara, Mures, Prahova, Timis, Suceava, Valcea si diaspora, conform unui comunicat transmis de BEC.De asemenea, BEC a respins si cererile PMP de anulare a alegerilor in unele sectii de votare din judetele Buzau, Ialomita, Iasi, Teleorman, Sibiu, Vaslui, Galati, Constanta, Neamt, Dolj, Gorj, Botosani, Bihor, Dambovita, Calarasi, Satu Mare, Salaj, Cluj, Maramures, Covasna, Giurgiu, Vrancea.Deciziile pot fi consultate pe site-ul Biroului Electoral Central, www. bec .ro, la sectiunea Decizii ale Biroului Electoral Central.Presedintele demisionat al PMP, Eugen Tomac , a declarat, miercuri, ca formatiunea sa a obtinut 4,94% din voturi la alegerile parlamentare, rezultat pe care partidul "nu il pune sub semnul intrebarii", insa au fost formulate 1.090 de contestatii transmise BEC si Birourilor electorale judetene.Citeste si: PMP cere renumararea voturilor in 30 de sectii din judetul Bistrita-Nasaud, acuzand nereguli