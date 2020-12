BEC: Se renumara voturile in trei sectii din Capitala

Intrebata despre subiect, Gabriela Firea a precizat ca sunt prezenti dintre colegii de partid acolo si se renumara voturile in Sectorul 3, dar si in Sectorul 1."Da, sunt si colegii nostri prezenti. Se numara. Sa vedem care va fi exact rezultatul. Nu cred ca vor fi influente foarte mari, dar e normal atunci cand sunt anumite sesizari si contestatii si daca s-a si aprobat", a afirmat prim-vicepresedintele PSD , chestionata despre subiect intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul partidului.Intrebata daca, in opinia ei, se va repeta scenariul de la alegerile locale, Gabriela Firea a raspuns: "Nu as vrea sa ma antepronunt. Am fost si eu informata de catre colegii mei de la sectoarele 1 si 3 ca s-a acceptat renumararea voturilor la aceste doua sectoare si atunci asteptam".CITESTE SI: Primarul Clotilde Armand cauta city-manager pentru Sectorul 1