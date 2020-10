Calin Popescu Tariceanu a demisionat din ALDE. Va candida pe listele altui partid

"Conducerea ALDE a decis, in data de 8 octombrie, aprobarea protocolului de fuziune intre ALDE si PRO Romania.Decizia ALDE de a fuziona cu Pro Romania va fi validata la Congresul extraordinar care va avea loc in data de 8 noiembrie.Procedurile pentru organizarea alegerilor parlamentare in data de 6 decembrie prevad ca termen de depunere a listelor la alegerile parlamentare data de 22 octombrie.Prevederile legale in cazul fuziunii a doua partide obliga ALDE si PRO Romania sa candideze pe o lista comuna, iar hotararea Delegatiei Permanente a ALDE de a aproba fuziunea cu PRO Romania implica obligatia tuturor candidatilor la alegerile parlamentare sa candideze pe lista PRO Romania. Acest lucru presupune asumarea inclusiv a calitatii de membru de partid PRO Romania.Aceasta obligatie revine tuturor membrilor ALDE care urmeaza sa candideze la alegerile parlamentare si il vizeaza inclusiv pe presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu", se arata intr-un comunicat de presa transmis de formatiunea ALDE.