Campania electorala pentru alegerile parlamentare incepe vineri si se incheie in 5 decembrie. Reguli speciale, in contextul pandemiei de coronavirus

Astfel prevederile sunt:

Limitarea numarului de persoane:

Astfel, intrunirile si evenimentele electorale desfasurate in spatiul inchis se vor desfasura cu maximum 20 de persoane, iar cele in aer liber cu maximum 50 de persoane.In cazul actiunilor desfasurate pe strada, numarul persoanelor care se deplaseaza sau formeaza un grup este limitat la 6, iar pentru actiunile din usa in usa la 2 persoane. De asemenea, cei care participa la o actiune electorala din usa in usa sau la una de distribuire a materialelor de propaganda electorala vor purta masca de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pe toata durata interactiunii intre acestea si cetateni, mentinand distanta fizica de minimum un metru intre oricare doi oameni."- 6 noiembrie - inceperea campaniei electorale.- 16 noiembrie - Ministerul Afacerilor Externe comunica Autoritatii Electorale Permanente propunerile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare privind sediile sectiilor de votare din strainatate.- 18 noiembrie - constituirea oficiilor electorale.- 21 noiembrie - desemnarea, prin tragere la sorti computerizata, a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si a loctiitorilor acestora, precum si a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate.- 21 noiembrie - desemnarea presedintilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenta si a loctiitorilor acestora.- 21 noiembrie - imprimarea buletinelor de vot - 24 noiembrie - constituirea birourilor electorale ale sectiilor de votare;- 3 decembrie, ora 24.00 - depunerea sau livrarea plicurilor exterioare continand documentele de vot prin corespondenta la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenta.- 5 decembrie, ora 7.00 - incheierea campaniei electorale.- 5 decembrie, ora 7.00 - Inceperea votarii in strainatate.- 5 decembrie, ora 21.00 - Incheierea votarii in strainatate.- 5 decembrie, intre orele 21.00 - 23.59 - Continuarea votarii in strainatate pentru alegatorii aflati la ora 21.00 la sediul sectiei de votare, precum si pentru cei care la ora 21.00 se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot.- 6 decembrie, ora 7.00 - inceperea votarii.- 6 decembrie, ora 21.00 - incheierea votarii.- 6 decembrie, intre orele 21.00 - 23.59 - Continuarea votarii in tara si strainatate pentru alegatorii aflati la ora 21.00 la sediul sectiei de votare, precum si pentru cei care la ora 21.00 se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot".Reguli sanitare pentru campania electoralaMinisterul Sanatatii a emis pe 2 noiembrie un ordin privind stabilirea unor masuri de sanatate publica necesar a fi respectate pentru desfasurarea in siguranta a evenimentelor/intrunirilor/actiunilor aferente campaniei electorale pentru Senat si Camera Deputatilor din acest an. Documentul traseaza o serie de masuri care au scopul de a limita raspandirea COVID-19 in timpul campaniei."1. mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru intre participantii la evenimente/intruniri/actiuni, inclusiv cele desfasurate pe strada sau din usa in usa;2. asigurarea conditiilor necesare spalarii sau dezinfectiei regulate a mainilor la locul de desfasurare a evenimentelor/intrunirilor/actiunilor (preferabil portului manusilor); in cazul in care participantii la activitatile electorale utilizeaza manusile, acestea vor fi schimbate frecvent evitandu-se atingerea fetei cu manusile;3. asigurarea curateniei si dezinfectia riguroasa a incaperilor, inclusiv a toaletelor;4. purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pe toata perioada desfasurarii evenimentelor/intrunirilor/actiunilor aferente campaniei electorale;5. afisarea, in locuri vizibile, a regulilor de acces si de protectie individuala privind purtarea mastii de protectie, spalarea/dezinfectia mainilor, distantarea fizica.Evenimente de campanie care presupun prezenta fizica a participantilorAvand in vedere riscul reprezentat de transmiterea virusului SARS-CoV-2 intre persoane prin intermediul picaturilor de secretii respiratorii, in scopul reducerii/evitarii aglomeratiei si a contactelor interumane, se impune respectarea unor masuri in cazul organizarii de evenimente/intruniri/actiuni care presupun prezenta fizica a participantilor, dupa cum urmeaza:a) in cazul evenimentelor/intrunirilor desfasurate in spatiu inchis, limitarea numarului participantilor la maximum 20;b) in cazul evenimentelor/intrunirilor desfasurate in aer liber, limitarea numarului participantilor la maximum 50;c) in cazul actiunilor desfasurate pe strada, limitarea numarului persoanelor care se deplaseaza in grup sau formeaza un grup la maximum 6;d) in cazul actiunilor din usa in usa, limitarea numarului persoanelor care compun echipele la maximum 2.II.2. In acest context se recomanda evitarea acestor actiuni si transmiterea materialelor de propaganda electorala online.Masuri specifice:1. persoanele care participa la o actiune electorala din usa in usa sau la o actiune de distribuire a materialelor de propaganda electorala vor purta masca de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pe toata durata interactiunii intre acestea si cetateni, mentinand distanta fizica de minimum 1 metru intre oricare doua persoane; de asemenea, vor evita orice interactiune apropiata cu persoanele care prezinta semne si/sau simptome de boli respiratorii;2. in situatia in care persoanele care participa la o actiune electorala din usa in usa sau la o actiune de distribuire a materialelor de propaganda electorala prezinta semne si/sau simptome de boli respiratorii, acestea nu vor participa la actiunile in cauza si se vor adresa medicului de familie pentru consult;3. persoanele care participa la o actiune electorala din usa in usa sau la o actiune de distribuire a materialelor de propaganda electorala isi vor dezinfecta mainile inainte de inceperea actiunii;4. se recomanda ca persoanele care participa la o actiune electorala din usa in usa sa nu patrunda in interiorul locuintelor;5. materialele de propaganda electorala (brosuri, pliante etc.) vor fi oferite prin plasarea pe clanta usii si/sau in cutia postala etc.;6. in situatia in care se impune instruirea persoanelor care vor participa la o actiune electorala din usa in usa sau la o actiune de distribuire a materialelor de propaganda electorala, aceasta se va face pe cat posibil la distanta, online sau telefonic. In cazul in care instruirea se va face in spatii inchise sau in aer liber, se vor aplica regulile specifice, stabilite potrivit legislatiei in vigoare".