Candidatii USR-PLUS in judetul Iasi, la alegerile parlamentare: Marius Bodea si Cosette Chichirau deschid listele la Senat si Camera Deputatilor

USR si PLUS si-au desemnat la Iasi candidatii pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, lista la Senat a Aliantei USR-PLUS urmand a fi deschisa de catre Marius Bodea, in prezent deputat USR.El este urmat de Cristi Berea (PLUS) si Cristina Fantana (USR).La deputati, lista va fi deschisa de catre deputatul Cosette Chichirau, lider al filialei judetene USR Iasi. Pe locul doi se situeaza Monica Berescu, presedinte PLUS Iasi, iar pe locul trei Filip Havarneanu (USR).Sunt considerate eligibile locul unu la Senat si primele doua pozitii la deputati. Totusi, liderii USR-PLUS Iasi spera ca si al treilea loc la deputati sa fie eligibil.Actualul senator USR Dan Lungu ocupa locul cinci la Senat, pozitie neeligibila. Candidatii USR au fost desemnati prin votul membrilor filialei, in timp ce PLUS si-a nominalizat candidatii in forul de conducere al organizatiei de Iasi."Candidatii USR-PLUS sunt oameni competenti si integri care merita din plin increderea iesenilor. Mai multi reprezentanti ai partidelor noi in Parlament inseamna o sansa in plus pentru Iasi si pentru Moldova. Vom avea o voce mai puternica in Legislativ si vom sustine mai eficient proiectele de infrastructura, in special Autostrada A8, si proiectele pentru dezvoltarea intregii regiuni", a declarat Cosette Chichirau, presedinte USR Iasi.La randul sau, liderul PLUS Iasi, Monica Berescu, a spus ca USR-PLUS este o alternativa "reala" la PSD , ea precizand ca "marile proiecte de infrastructura nu pot fi realizate fara o clasa politica noua, care sa lucreze pentru toti cetatenii Romaniei".