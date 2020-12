Candidatul independent Valeriu Nicolae, cunoscut ca "Vanatorul de CV-uri", anunta ca ii lipsesc 98 de voturi pentru a intra in Parlament

"Inca nu se stie"

Un Independent in Parlament?

"Sunteti tare, tare draguti, multumesc pentru mesaje. Nu am cum sa raspund la toate. Nu stiu daca am reusit sau nu. Cel mai probabil, suntem cam cu 2.000 de voturi sub limita. Data viitoare o sa facem lucrurile mai bine. O sa ne uitam la ce am facut bine si unde am fost pe aratura peste cateva zile, dupa ce se mai linistesc emotiile.Avem patru ani sa ne pregatim pentru alegerile urmatoare si sper sa gasim oameni mai buni decat mine pe care sa-i ajutam sa intre in competitia politica. Azi avem treaba prin Ferentari, saptamana viitoare ne ducem in satele din Arges, trebuie sa recuperez un pic pe partea mea de consultanta, asa ca o sa fiu mult mai rar pe FB.Cel mai probabil, prioritatea mea o sa fie sa ajut cat pot de mult stihiile de la Casa Buna, ca sa facem cat mai mult bine si in alte locuri. Nu am putut sa promovez in campanie noul site - aici este. Si avem nevoie de donatii - inca toata lumea e voluntara si ne-ar prinde tare bine cel putin un salariu pentru un mester ca sa incepem scoala de meseriasi.Noi credem ca intr-un an, doi vom putea prin trupa de meseriasi sa ne sustinem singuri. Si ne-ar trebui si un like pe pagina daca tot ati citit pana aici. https://asociatiacasabuna.ro/Multumesc!LE. Suntem cam la 96 de voturi diferenta. Sub prag dar mai sunt ceva voturi de numarat", este mesajul postat de Valeriu Nicolae.Intrun articol de pe portalul rezultatevot.ro , un specialist arata insa ca totul este la limita, in cazul lui Valeriu Nicolae."La aceasta ora nu se stie inca daca dl. Nicolae a intrat in Parlament, si cu Peste 16.000 de voturi soarta candidaturii sale depinde de doi factori principali - posibilitatea intrarii PMP in parlament, care pare din ce in ce mai putin plauzibila, lucru bun pentru Domnul Nicolae, si numarul de voturi valabil exprimate in Bucuresti pentru partidele care trec pragul," se arata in editorial."Pe langa surpriza previzibila dar neprevazuta AUR, despre care vom scrie mai pe larg poate cea mai mare surpriza si cea mai "stransa" cursa de la aceste alegeri este candidatura independentului Valeriu Ciolan Nicolae la Camera Deputatilor in circumscriptia 43, Bucuresti.Dl. Nicolae nu este un nou venit pe scena politica din Romania, ci un actor versat, fost consultant si membru PLUS, cu o cariera de mai multe decenii in sectorul ONG si in institutii europene. Desi a parasit partidul inainte de fuziunea USR PLUS, dl. Nicolae a discutat de mai multe ori posibilitatea unei candidaturi, care i se "cerea". Aceasta candidatura s-a materializat la alegerile Parlamentare unde Valeriu Nicolae a candidat pentru o pozitie de deputat in Bucuresti.Strategia sa a fost una indrazneata, reusind sa stranga mii de voturi atat din partea alegatorilor USRPLUS nemultumiti de evolutia interna a partidului, care l-au foslosit pe Dl. Nicolae pentru a da un vot de blam partidului cat si dintre votantii adesea ignorati din comunitatile sarace de romi din Bucuresti. Domnul Nicolae, la randul sau de etnie roma, are o vizibilitate si o reputatie extrem de buna in comunitatile din Bucuresti dupa foarte multi ani de voluntariat si activism in Ferentari, ani de voluntariat care i-au atras si simpatiile multor exponenti ai clasei de mijloc progresist-liberale.La aceasta ora nu se stie inca daca dl. Nicolae a intrat in Parlament, si cu Peste 16.000 de voturi soarta candidaturii sale depinde de doi factori principali - posibilitatea intrarii PMP in parlament, care pare din ce in ce mai putin plauzibila, lucru bun pentru Domnul Nicolae, si numarul de voturi valabil exprimate in Bucuresti pentru partidele care trec pragul. Acestea impreuna cu voturile independentilor determina coeficientul electoral, adica numarul de voturi necesare pentru un mandat de Senator sau Deputat.In cazul dlui. Nicolae, la Camera acest coeficient (in conditiile neintrarii PMP in Parlament) e pe undeva pe la 16.250 de voturi, ceea ce l-ar aduce pe Valeriu Ciolan Nicolae la mai putin de 100 de voturi de victorie. Nu sunt inca numarate toate voturile in Bucuresti dar un lucru e cert, chiar daca domnul Nicolae nu intra in Parlament prestatia sa a fost una considerabil mai buna decat a altor independenti celebri - Remus Cernea Elena Udrea sau Theodor Paleologu . Un independent veritabil, nesustinut politic dar cu sustinere grassroots ar fi un precedent interesant pentru Parlamentul Romaniei."