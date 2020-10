Candideaza profesorul Rafila pe listele PSD? Ciolacu: "Astazi o sa am o discutie cu el la sediul partidului"

Intrebat, la sediul central al partidului, daca el confirma informatiile potrivit carora medicul Alexandru Rafila va deschide lista alegerilor parlamentare la Camera Deputatilor din partea PSD, Ciolacu a spus: "Astazi o sa am o discutie cu domnul Rafila. Va veni (). Voi avea o discutie cu domnul profesor Rafila. In primul rand, vreau si eu sa imi explice un specialist mai bine care este situatia, ca pe urma sa am si o discutie cat mai avizata cu ceilalti colegi".Presedintele PSD a afirmat ca la 4.000 de cazuri COVID-19 pe zi nu crede ca se impun alegeri, iar Guvernul trebuie sa explice cum va organiza scrutinul in aceasta situatie.