Candidez la Bihor pentru a distruge blatul transpartinic din judet (P)

De cand am inceput campania electorala, zilnic discut cu bihorenii din tot judetul, iar disperarea si tristetea oamenilor sunt coplesitoare. Am atras atentia tuturor liderilor politici, atat de la nivel local, cat si national, ca Bihorul inseamna mai mult decat Oradea. Bihor inseamna si Tinca si Stei si Alesd si toate celelalte sate si comune care se zbat in saracie si deznadejde.Dar de cand am inceput sa deranjez, prin faptul ca sunt o voce a celor lasati in urma si ca proiectele mele pentru Bihor nu se aliniaza viziunii guvernului Orban, atacurile la adresa mea nu inceteaza. Nu merge asa cu mine. Pentru mine libertatea este cea mai importanta. Fara libertate nu exista viata! O sa fac tot ce tine de mine sa sparg aceasta intelegere politica ce ingenuncheaza Bihorul."Nu e de mirare ca fortele politice ce au condus judetul in ultimii 30 de ani sunt speriate de Viorel Catarama. Candidatul Pro Romania la functia de senator de Bihor merge in fiecare zi in judet, unde sta de vorba cu oamenii simpli, pentru a afla adevaratele probleme ale acestora. In weekendul trecut el a fost in Bratca si in Beius, locul in care a dezvoltat si sustine in continuare o fabrica de mobila de a carei existenta depind peste 400 de familii angajate.In saptamana aceasta, caravana Pro Romania ajunge in Tinca (luni), in Suplacu de Barcau (marti), in Vadu Crisului (miercuri), in Beius (joi), in Salonta (vineri) si sambata va ajunge in Batar.