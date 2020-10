USR, toamna lupilor tineri

Despre acest canibalism politic aflam din ce in ce mai mult tocmai intr-o zona unde lucrurile pornisera bine, iar o parte din lideri au ajuns cunoscuti si au produs imaginea acceptata pozitiv de marele public. Nu credeam ca si in USR , partid in care multi dintre noi (chiar fara a fi devenit membri) au crezut cu speranta ca bolile vechilor formule politice nu vor ajunge sa roada la radacina, vom auzi de "lupte interne pentru putere", factiuni contondente si, pe romaneste, mancatorii intre lupii tineri si cei mai in varsta (veterani ai partidului).Si-abia acum incep sa am indoieli in privinta viitorului acestui partid care scoate la inaintare o seama de tineri, evident remarcabili ca inteligenta si tinuta intelectuala, dar inca necopti pentru a convietui politic cu angrenajele versate ale PSD PNL , PMP etc., structuri coerente si tabacite de conflicte si planuri de perpetuare, complex exersate pe tabla jocurilor de culise si cele deschise. In ultimele zile se tot arata intentia celor abia intrati in arena, avizi de putere si pozitii, de a-i inlocui pe cei "expirati", tocmai cei care au consolidat prin experienta de viata si maturitate structurile teritoriale si nationale, un adevarat aplomb al celor care socotesc ca a venit timpul lor fara a se intreba daca nu cumva palaria pe care doresc sa o poarte pe cap este prea mare si fara sa constientizeze ca tineretea si avantul nu tin intotdeauna loc de competenta si capacitate de a gestiona pozitii de mare credibilitate si responsabilitate.Aceasta goana exaltata care denota setea spre ierarhii risca sa lase cu doar o slaba suflare imaginea si vigoarea partidului, umpland locurile celor inlaturati cu veleitari repeziti sa intre in roluri ale caror texte inca nu au ajuns sa le invete. In ce masura vor mentine increderea in rolul primenitor al USR-ului intr-o viata politica - pana acum, bantuita de arivism, cardasii, demagogie si ipocrizie - cei care ii alcatuiesc acum fatada si vor sa dovedeasca dedicare vietii publice daca nu isi evalueaza lucid propria conditie reflectata in realizari personale cu greutate si demne de luat in seama?Cum va convinge (Cum va reusi) in continuare o formula politica macinata de contradictii si framantari ce dovedesc instabilitate, cu "luari de atitudine" pripite, lipsite de simtul realitatii palpabile si pigmentata cu vocalize destul de dezordonate, sa ne tina, pe noi, cei care am sustinut-o total increzator si dezinteresat sa nu traim dezamagirea cu care ne-au obisnuit viciile de functionare ale celorlalte partide imbatranite in etalari departe de idealurile in care am crezut in 1989?Cu toate intrebarile pe care mi le pun nu sunt cu totul sceptic in viitorul USR-ului, ci doar ceva mai determinat sa sper intr-o mai multa temperanta, echilibru intre energia tanara si experienta celor maturi, respect pentru valorile asezate si ratiune in alegeri. Fiindca nu orice inceput bun duce la o desfasurare pe masura. Sa nu ajungem sa vedem ca in urmatorii patru ani o mare parte din ceea ce s-a castigat se va risipi uzat de puseuri de imaturitate, inconsistenta si fragilitate. Nu pentru ca noi nu am fost obisnuiti sa fim deziluzionati ci tocmai pentru ca ne-am facut iluzii si inca suntem pregatiti sa credem in ele.