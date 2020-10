Care este atuul Elenei Basescu la reintoarcerea in politica: "Experienta de mama singura a trei copii"

"De ce la Constanta? Pentru ca este a doua mea casa. M-am nascut in Constanta, am crescut in Constanta, familia din partea tatalui meu locuieste in Constanta. Doresc sa-mi aduc experienta pe care am capatat-o in Parlamentul European. Prin rolul pe care l-am avut in ultimii ani, acela de mama singura a trei copii, am capatat o dimensiune diferita a societatii. Am realizat ca societatea romaneasca nu sprijina suficient familiile monoparentale. De aceea voi veni cu o initiativa legislativa, cu proiecte legislative care sa sprijine foarte mult familiile monoparentale, dar si sa imbunatateasca natalitatea, o problema cu care se confrunta Romania. Doresc sa ofer Partidului Miscarea Populara o noua viziune asupra politicilor publice in zona sociala", a precizat Elena Basescu, la o conferinta de presa organizata de conducerea PMP.Ea a adaugat ca nu intentioneaza sa se lanseze "in lupte" in Parlamentul Romaniei."Nu ma voi lansa in lupte in Parlamentul Romaniei, voi dori doar sa construiesc si sa construiesc din experienta mea proprie, acea de mama singura a trei copii", a mai spus fiica fostului presedinte Traian Basescu Elena Basescu deschide lista PMP pentru Camera Deputatilor la Constanta.