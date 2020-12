STUDIU: Care este profilul alegatorilor care au votat AUR la alegerile parlamentare

Cum au votat alegatorii

Datele mai arata ca USR -PLUS are de asemenea sustinatori tineri si educati, in timp ce PSD se bazeaza pe alegatorii in varsta, cu mai putine studii, scrie Stirile ProTv Barbatii au votat in numar putin mai mare decat femeile. Dintre acestia, aproximativ la fel de multi au votat pentru PNL si pentru PSD, circa 30%, atat pentru Senat, cat si pentru Camera Deputatilor. Femeile, in schimb, au votat ceva mai mult cu PSD, atat pentru Camera Deputatilor, cat si pentru Senat.Pe de alta parte, cu AUR au votat mai putine femei decat barbati., cei mai tineri, intre 18-30 de ani, au fost atrasi in proportie mai mare de USR PLUS - un pic peste 30% la ambele camere. A urmat indeaproape PNL, ales de circa 28% dintre tineri. PSD a fost votat de 11% dintre cei intre 18 si 30 de ani si, surpriza, Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a atras 8% dintre tineri. Practic, acestia sunt si cei mai numerosi votanti ai noii formatiuni din Parlament.La categoria de varsta 31-60 de ani, cei mai multi au votat PNL si mai apoi PSD si USR PLUS.In vreme ce la categoria peste 61 de ani, mai mult de jumatate dintre alegatori au votat PSD. Doar 2% din aceasta categorie au votat cu AUR, ceea ce confirma faptul ca partidul nou infiintat a fost preferat de oamenii tineri.La capitolul, cei care au mai putin decat liceul au votat in proportie mai mare PSD-ul, cei cu liceu si studii postliceale au preferat PNL, iar cei cu facultate au ales USR PLUS. De remarcat ca AUR a avut procente sensibil egale la fiecare din cele trei categorii, usor mai scazute la cei cu facultate.In ceea ce priveste mediul din care provin alegatorii, observam ca orasenii au preferat in egala masura PNL si PSD, in vreme ce alegatorii de la sate au votat mai mult cu PSD. De remarcat ca si aici AUR are procente sensibil egale.Cercetarea a fost facuta de institutul CURS-Avangarde pe baza studiului exit-poll realizat pentru ora 21, deci la inchiderea urnelor in ziua alegerilor.Citeste si: Liderul AUR, George Simion, anunta ca va initia procedura de suspendare din functie a lui Klaus Iohannis