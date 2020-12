Care sunt institutele de sondare acreditate de BEC care vor prezenta exit-poll-uri la inchiderea urnelor

Astfel, vor face exit-poll-uri la nivel national Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, precum si Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS.Au mai fost acreditate pentru efectuarea de sondaje de opinie la nivel national si societatile SC Megatronic World Productions SRL si Ana Events & PR SRL.Potrivit BEC, operatorii de sondaj au acces, in baza acreditarii, in imobilul in care functioneaza sectia de votare si in zona de protectie de 50 de metri a acesteia, fara a intra in interiorul localului de vot Acestia au obligatia de a nu tulbura linistea si ordinea publica si de a nu interveni in niciun mod in organizarea si desfasurarea alegerilor.Rezultatele exit-poll-urilor la alegerile de duminica vor fi anuntate la ora 21.00, dupa inchiderea urnelor.Peste 18 milioane de alegatori sunt asteptati duminica la vot pentru a alege noul Parlament pentru urmatorii 4 ani.